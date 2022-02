¿Prefiere a Televisa o TV Azteca? Facundo revela cómo fue su paso por las televisoras

CDMX.- Desde sus inicios en la televisión Esteban Facundo Gómez Bruera captó la atención de importantes directivos al tener capacidad de conectar con el púbico y traer rating, por ello ha tenido oportunidad de colaborar con las dos más importantes empresas del rubro en México: Televisa y TV Azteca.

En su reciente entrevista para el canal de Youtube "Toño de Valdés", titulada "FACUNDO, casi no SALGO VIVO de CUBA ¡ENCONTRÉ la MAFIA! | Toño De Valdés", el actor, conductor y productor dio más detalles sobre su paso por ambas televisoras, e incluso reveló entre líneas dónde la pasó mejor laboralmente.

Al inició del video Facundo confesó a su excompañero de trabajo en Televisa Deportes que llegar a la compañía de Emilio Azcárraga al inicio no le agradaba tanto pero terminó por ser un sueño hecho realidad gracias a la gran popularidad que ganó.

Ahí cosechó victorias y derrotas, ya que fue por primera vez con viáticos a un mundial de futbol, mientras que estuvo cerca de ser arrestado en Cuba por entrar a grabar sin consentimiento. Su vida frente en las pantallas iba bien, al inicio no le importaba mucho el dinero, su objetivo era crear contenido atractivo.

Cuando fue un artista consagrado, con icónicos personajes como Jaime Duende y programas de tal éxito como Incógnito, tuvo oportunidad de pasar a TV Azteca para vivir una nueva experiencia profesional.

El cambio en lo económico, como ha revelado Facundo en otras entrevistas, le fue favorable. Ya sabía cómo jugar sus cartas para ganar en la negociación. Sin embargo lo que más destacó a Toño De Valdés, fue que el área de deportes del Ajusco encontró un equipo mucho más organizado.

"Fue una forma distinta de vivir el sueño. Además, no quiero hacer comparaciones desastrosas pero muy bien organizados en Azteca Deportes, en Televisa me pasaba que tenía tres jefes y los tres me decían algo distinto", dijo el conductor, para después explicar que la empresa de Ricardo Salinas Pliego la comunicación era más cercana y concreta gracias a que el equipo de trabajo tenía menor tamaño.

Durante la interlocución con el analista y narrador, Facundo también habló sobre Christian Martinoli y Luis García, de quienes se refirió como personas graciosas y buenas en sus labores frente a la pantalla.