"Prefiero que me vea como su novia", la razón por la cual Shakira y Gerard Piqué no se casaron

De un momento a otro, comenzaron a surgir varios rumores alrededor de Shakira y Gerard Piqué: una crisis de pareja, una supuesta infidelidad del futbolista, que están separados desde hace un tiempo y otros más. Ante las especulaciones, en un breve comunicado que enviaron a la agencia EFE, manifestaron: "lamentamos confirmar que nos estamos separando, por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

La cantante y compositora, originaria de Barranquilla, Colombia, y el futbolista nacido en Barcelona, España, mantuvieron una relación durante 12 años. Fruto de su amor, tuvieron a sus dos hijos Milan y Sasha. Una pregunta que muchas personas se han hecho, ¿por qué Shakira y Piqué nunca se casaron?

La intérprete de grandes éxitos como "Ojos así", "Te felicito", "Antología", "Waka waka" y muchas más, respondió a esta interrogante hace un par de años, durante una entrevista para el programa "60 minutes", previo a su espectacular presentación en el halftime show del Super Bowl LIV.

Shakira y Gerard Piqué junto a sus hijos Sasha y Milan.

Shakira manifestó que el matrimonio la asustaba demasiado y no quería que el padre de sus hijos, la viera como la "esposa".

Prefiero que me vea como su novia, su amante, un poco como la fruta prohibida, quiero mantenerlo alerta, quiero que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento.

Cabe mencionar que Shakira Isabel Mebarak Ripoll, durante los 12 años que estuvo con el defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División de España, no recibió una propuesta de matrimonio.

En mayo pasado, el futbolista español tuvo una entrevista con Gary Neville en el programa "The Overlap". Durante la charla, salió el tema de una posible boda con la madre de sus hijos, recordándole las declaraciones que hizo en "60 minutes".

"Esa es su mentalidad", respondió Piqué. "Me gusta cómo estamos ahora, tenemos dos niños de 9 y 11 años, nos va bien como pareja, no necesitamos estar casados".

A manera de broma, Gary Neville le dijo: "entonces le pediste matrimonio y te rechazó", a lo que Gerard expresó, "no, no, no, te lo hubiera dicho, pero no es el caso".

Te recomendamos leer:

Por otra parte, el supuesto motivo de la separación de Shakira y Gerard Piqué, fue una supuesta infidelidad del futbolista. Presuntamente, habría tenido un amorío con una joven rubia de 20 años de edad.