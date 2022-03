Preguntan a Paulina Goto si fue pareja del productor Pedro Damián cuando estaba más chica

Paulina Goto de 30 años de edad, fue encontrada por la prensa en un evento y habló de sus proyectos a futuro, así como la polémica que está viviendo Sasha Sokol en estos momentos, pues como todos saben acusó a Luis de Llano de haber abusado de ella supuestamente, pero el productor lo disfrazó como un romance.

Aunque la actriz mexicana nacida en Monterrey compartió su solidaridad con la ex timbiriche, de inmediato la prensa la relacionó con algo similar a lado del productor Pedro Damián, pues se les relacionó sentimentalmente cuando Paulina Goto tenía 18 y el 56, pero lejos de hablar de ese tema dijo que no diría nada.

"Mira, yo no voy a hablar de eso como lo dije y lo salí aclarar hace muchísimas veces y muchísimo tiempo no voy a hablar de eso, dijo Paulina Goto, quien nunca señaló si era menor de edad cuando supuestamente salía con Pedro Damian, con quien trabajó en telenovelas como Miss XV.

Y es que desde que salió a la luz lo de Sasha Sokol, tanto los medios como las redes empezaron a recordar situaciones un poco extrañas, además de parecidas a las de la cantante, quien después de décadas señaló a Luis de Llano de haberse pasado de listo con ella cuando estaba desprotegida, pues sus padres en ese momento no estuvieron al pendiente de ella por diversas razones.

Como era de esperarse, las redes de inmediato reaccionaron a las declaraciones de Paulina Goto de quien se dice habría terminado también su romance con el argentino Horacio Pancheri cuando se enteró de que la actriz mexicana al parecer si tuvo una relación con el productor de importantes proyectos en Televisa.

"Recuerden que muchas mujeres, aunque no les guste aceptarlo, lo hacen para tener una mejor posición, pues involucrarse con hombres de poder les dará eso", "Paulina Goto, hablo super bien y así nos deberíamos de apoyar todas, ninguna ha estado expuesta a situaciones así, se viven día a día, concuerdo con todo lo que dijo y me da gusto ver que no se quedó callada ante esas preguntas", escriben las redes.

