Premian por error al actor Jason Bateman en los Emmy 2020

Estados Unidos.- Los Emmy 2020 tuvieron su propia versión del error del ganador equivocado de los Oscar el sábado por la noche, con Jason Bateman erróneamente nombrado por un premio ganado por la estrella invitada de "This Is Us", Ron Cephas Jones.

En un anuncio de voz en off durante los Emmy de artes creativas en línea, un precursor de la ceremonia principal del domingo, Bateman fue declarado ganador por su aparición como invitado en "The Outsider" de HBO, mientras que la pantalla mostraba correctamente el nombre de Jones.

Los espectadores confundidos de FXX tuvieron que esperar hasta después de un corte comercial para ver un mensaje en pantalla que decía:

Jason Bateman, nominado por #Ozark, se cuela en una gala sin público #Emmys pic.twitter.com/OFp9qNM2Sl — SensaCine (@SensaCine) September 21, 2020

Nuestras disculpas, se ha anunciado un ganador incorrecto. Lo estamos arreglando ahora.

El nombre de Jones se mostró nuevamente, sin un anuncio, y la Academia de Televisión también twitteó la confirmación de que él era el vencedor. No hubo una explicación inmediata para el error.

Dada la falta de presentadores en el escenario y una audiencia de teatro en el evento virtual, el error fue mucho menos dramático que la confusión de los Oscar 2017, en la que Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron erróneamente "La La Land" como la mejor película en lugar de la ganadora. "Luz de la luna."

El actor se tomó con buen humor el error al ser premiado en los Emmys. AFP

Jones se mostró afable sobre el error cuando respondió preguntas prácticamente después, y se centró en cambio en cómo él y su hija, Jasmine Cephas Jones, hicieron historia en los Emmy como el primer padre y su hija en ganar el mismo año.

"Mi corazón explota cuando pienso en ella y la veo y el éxito que ha tenido", dijo sobre su hija, cuyo trofeo de actuación en series cortas llegó a principios de esta semana por "#FreeRayshawn" de Quibi.

El domingo, Bateman tendrá otra oportunidad para que se lea su nombre, esta vez de verdad, mientras compite por el premio al mejor actor por "Ozark". El resto de los ganadores del premio Emmy 2020 se anunciarán a las 8 p.m. Domingo.

Otros ganadores el sábado incluyeron a Eddie Murphy, cuyo regreso a "Saturday Night Live" después de más de tres décadas le valió a la estrella su primer premio Emmy, como actor invitado de una serie de comedia.