Premios BET hace honor a Tyler Perry y Nipsey Hussle por su música

Los BET Awards de 2019 incluyeron una serie de estrellas del pop y el rap contemporáneas que dominan las listas, desde Cardi B hasta Lil Nas X. Pero el espectáculo perteneció a artistas vistos como íconos de la comunidad negra, incluida la cantante Mary J. Blige, el cineasta Tyler Perry y el difunto rapero Nipsey Hussle.

Hussle, un respetado y querido activista comunitario en el sur de Los Ángeles que fue asesinado a tiros el 31 de marzo, ganó póstumamente el Premio Humanitario el domingo por la noche. Su familia, incluida su madre, padre, abuela, hijos y novia, la actriz Lauren London, aceptó el honor en su nombre.

"Solo quiero agradecerles por todo el amor y el apoyo, y la maratón continúa de nuevo", dijo London en el escenario en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

John Legend, DJ Khaled, YG y Marsha Ambrosius celebraron Hussle, nacida Ermias Asghedom, con una actuación. Hussle también ganó el premio al mejor artista masculino de hip-hop, superando a Drake, J. Cole, Travis Scott, Meek Mill y 21 Savage.

Blige, quien ganó el Premio al Logro de toda una vida, corrió a través de sus éxitos durante una larga actuación, que contó con Lil Kim y Method Man. La estrella de R&B pasó de "My Life" a "No More Drama" a "Just Fine", cuando los miembros de la audiencia convirtieron los pasillos en líneas de "Soul Train" mientras mostraban sus mejores movimientos de baile mientras la Reina de Hip-Hop Soul cantaba en el escenario.

La madre de Nipsey Hussle recibiendo un reconocimiento/AP

Rihanna le entregó el premio a Blige, quien se ganó una gran ovación mientras caminaba hacia el escenario.

"Sí, lo sé, un montón de pelo", dijo en su rizado rubio-do. "Es un gran día".

"Mami, te amo y quiero agradecerte por tu amor y comprensión", dijo Blige mientras su madre lloraba en la audiencia.

Cardi recibiendo un galardón/AP

La ganadora de los nueve premios Grammy y dos veces nominada al Oscar continuó agradeciendo a su padre, diciendo que estaba feliz de que su "relación se haya curado". También agradeció a sus hermanos, sobrinas, sobrinos, primos, tías, tíos y amigos, incluso desde hace mucho tiempo. colaborador diddy.

Otra ovación de pie durante el programa de casi cuatro horas se produjo cuando The Exonerated Five, cuyos perfiles se presentaron recientemente con el lanzamiento de una serie de Netflix basada en sus vidas, presentó una actuación del cantante de R&B H.E.R. y el rapero YBN Cordae. Korey Wise, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Antron McCray hablaron en el escenario mientras los miembros de la audiencia salían de sus asientos para animarlos. Dirigida por Ava DuVernay, "When They See Us" habla de la convicción injusta de cinco adolescentes negros y latinos por el asalto de 1989 contra una corredora blanca en Central Park.

La audiencia también estalló en aplausos para el magnate de los medios Tyler Perry, quien ganó el Premio al Ícono Máximo, presentado por Taraji P. Henson.

Rihanna hablando en medio de la ceremonia/AP

"Cuando construí mi estudio, lo construí en un vecindario que es uno de los barrios negros más pobres de Atlanta para que los niños negros puedan ver que un hombre negro hizo eso, y ellos también podrían hacerlo", dijo Perry. “El estudio fue una vez una base del ejército confederado ... lo que significaba que había soldados confederados en esa base tramando y planeando cómo mantener esclavizados a 3.9 millones de negros. Ahora esa tierra es propiedad de un negro ".

Lil Nas X también recibió el fuerte aplauso de la multitud cuando dio vida a su éxito mundial de rap country "Old Town Road" con una actuación en un improvisado salón occidental junto al cantante de country Billy Ray Cyrus. Con una chaqueta amarilla con flecos, botones amarillos y un sombrero de vaquero negro, Lil Nas X trabajó en el escenario como bailarinas con pantalones cortos de mezclilla, chalecos de cuero y sombreros de vaquero actuando detrás de él.

Lizzo también tuvo una actuación ardiente con "Truth Hurts", que la presentó tocando la flauta mientras tocaba. Cardi B, el acto más nominado con siete, inició el espectáculo con una actuación explosiva. Ganó dos premios: la mejor artista femenina de hip-hop y el álbum del año por su debut en el sello principal, "Invasion of Privacy".

"Me alegro de haber hecho un álbum que a tu hermana, tu madre, tu abuela (le gusta)", dijo sobre el proyecto, que también ganó el Grammy al mejor álbum de rap a principios de este año.

El performance que sorprendió a todos/AP

Childish Gambino, que no asistió al espectáculo, ganó el primer premio, el video del año, por "This Is America". Beyoncé fue nombrada mejor artista femenina de R & B / pop, y Bruno Mars ganó el mejor artista masculino de R & B / pop.

La actriz Regina Hall, que organizó el espectáculo, contó varios chistes a lo largo de la noche. Ella se mostró divertida después de que Regina King, quien ganó un Oscar este año por su papel en "Si Beale Street pudiera hablar", fuera anunciada como la ganadora de la mejor actriz, también fue nominada una sala de premios.

"Ella dijo rey? ¿Así que perdí? "Hall preguntó cuando un productor siguió con:" Necesitamos que anuncies la próxima actuación ".

"¿Por qué estoy anunciando la próxima actuación? Es por eso que recibí (la entrega de premios) ", dijo Hall. "Dígales que les dije: 'Puedes ir a Beale Street y conseguir a la (niña) que ganó y la dejas presentarla'".