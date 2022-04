Premios Grammy 2022: Olivia Rodrigo gana el megáfono a Best pop vocal album con "Sour"

"Sour" es el álbum debut de Rodrigo lanzado el 21 de mayo de 2021 bajo el sello Geffen Records, hoy premiado Best pop vocal album de los premios Grammy .

Con gran emoción, la cantante de 19 años de edad recibió su tercer premio de la noche , tras llevarse el galardón a Best pop solo performance por 'Drivers license', canción que presentó en vivo durante la ceremonia, y Mejor artista nuevo.

Estados Unidos.- Por tercera vez en la noche, la cantante estadounidense Olivia Rodrigo recibe un premio por su música , en esta ocasión ganó el megáfono dorado a Best pop vocal album por su álbum debut titulado "Sour" , lanzado en 2021.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.