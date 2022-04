Premios Grammy 2022: Record of the year se lo lleva Silk Sonic por Leave the Door Open

Estados Unidos.- Por segunda ocasión en la noche, el dúo Silk Sonic, conformado por Bruno Mars y Anderson Paak, son premiados con el megáfono dorado de los Premios Grammy, pero ahora a Record of the year, aunque también con 'Leave the door open'.

El superdúo de músicos estadounidenses también se llevaron el galardón a la categoría Song of the year por 'Leave the door open', canción con la que abrieron la ceremonia con una presentación que se ha colocado como una de las favoritas de la noche.

Durante la ceremonia número 64 de los premios más importantes del mundo de la música se premió a los artistas por su exitoso sencillo lanzado en 2021, mismo que se ha posicionado en lo alto de las listas de popularidad. En la categoría competían con artistas como ABBA, Jon Batiste, Justin Bieber, Brandi Carlile, Doja Cat, SZA, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Lil Nas X y Lady Gaga junto a Tony Bennett.

Silk Sonic comenzó a trabajar en conjunto en 2017, durante el 24K Magic World Tour. Luego de diferentes colaboraciones los artistas descubrieron su química y en 2021 comenzaron con el grupo.

El 26 de noviembre del año pasado se anunció que Bruno Mars y Anderson Paak formaron una banda y también crearon un álbum, un mes más tarde se presentaron en los Premios Grammy logrando un gran recibimiento.

