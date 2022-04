Premios Grammy 2022: nominados, presentación de BTS, horarios del evento y todo lo que debes saber

"Everything i wanted" - Billie Eilish (Grabación del año)

"I can't breathe" - H.E.R. (Canción del año)

No está de más en recordar a los ganadores de los Grammy 2021, en las principales categorías :

La Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias informó, mediante un comunicado, que otros actos como Maverick City Music, Aymée Nuviola y Billy Strings, se presentarán durante la ceremonia, "en segmentos especiales que mostrarán Las Vegas y destacarán géneros no representados históricamente en la transmisión de los premios Grammy".

Este año, el cantante estadounidense Jon Batiste , lidera las nominaciones del Grammy con 11 menciones . Otros artistas con múltiples nominaciones son Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R. (cada uno con ocho) y Billie Eilish y Olivia Rodrigo (cada una con siete).

