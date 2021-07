Premios La Musa reconoce trayectorias artísticas

mxEl bello puerto de Mazatlán fue sede de la tercera edición de Los Premios La Musa, que reconocen la trayectoria artística de importantes actores y personalidades del medio del espectáculo. En un restaurante de La Marina Mazatlán se efectuó el evento, que en esta ocasión fue organizado por Martino D’ Rosuan, “El Tarotista de las Estrellas”.Asistió como invitado especial el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. Los galardonados fueron Memo Quintanilla, Marcos Valdés, hijo del comediante Manuel “Loco” Valdés, Andrés Puentes junior, Aldo Preciado, Joel Calderón, Carlos Sarabia y Jaz Ferrer.

La ceremonia

La premiación fue conducida por Arturo “El Turry” Macías, del programa Hoy, quien a su vez agradeció la presencia de los galardonados y los invitados mazatlecos, Carlos Sarabia; Yesenia, “La Gitana”, y Kenia Lizárraga. Previo a la entrega de Las Musas, el cantante Joel Calderón deleitó a los asistentes con algunas melodías. Los galardonados coincidieron que era un gusto recibir el premio a su trayectoria. Asimismo, agradecieron al organizador por tomarlos en cuenta.

Memo Quintanilla

Durante la premiación, EL DEBATE platicó con el actor Memo Quintanilla, quien también es productor del programa, Como dice el dicho. Compartió sentirse feliz de estar en Mazatlán y aseguró que ha venido en muchas ocasiones, e incluso ha sido parte del carnaval en algunos carros alegóricos.Con respecto a su premiación, señaló estar muy feliz y agradecido de que lo hayan tomado en cuenta, y sobre todo, que reconozcan sus 37 años de trayectoria artística. Dijo desconocer cuántos premios o reconocimientos le han brindado a lo largo de su carrera. “No soy mucho de recibir premios porque me considero antisocial, aunque claro, de vez en cuando asisto a alfombras rojas, hago mi trabajo y me regreso a casa, pero cuando me dijeron que esta entrega de premios era en Mazatlán, dije voy con todo gusto. De verdad que soy una persona que tiene pocos reconocimientos porque no soy mucho de socializar, pero disfruto mi vida.”

Memo Quintanilla.

Estrenará una serie

El actor, que ha hecho más de 90 películas y telenovelas mexicanas, habló también de sus proyectos y sobre una serie que estrenará en octubre.“Acabo de llegar de Colombia, fui a hacer una serie que se llama Código implacable, que se estrena en octubre, la cual es producida por Teleset. La serie se produjo siete semanas en Colombia y una en México. Los actores son 100 por ciento mexicanos la gran mayoría y también hay talento colombiano. Código implacable es una serie policiaca de investigación, de tres policías jóvenes y uno maduro, que soy yo, y que deciden abrir casos que nunca se resolvieron 30 años atrás. Esta es una serie que tiene acción, suspenso, romance, y en el reparto están Paulina Gaytán, Ana Layevska, Pascasio López, Alejandra Barros y muchos más.”El actor compartió también que tiene más proyectos aún sin confirmar, pero tiene nuevos bríos y muchas ganas de seguir trabajando.

Exhorta a no bajar la guardia contra el Covid-19

Al inicio de la pandemia, el actor estuvo en pausa y tuvo un año difícil sin trabajo, sin embargo, aprovechó para hacer cosas más personales y aseguró que logró sobrevivir gracias a que tenía unos ahorros.“Lamentablemente, con esta situación del Covid-19 tuve muchas pérdidas humanas de familiares, amigos y conocidos, y es muy triste lo que sigue pasando en México. Ha sido una situación muy difícil y tenemos que acostumbrarnos a saber que no se va ir, y a vivir con ella día a día, pero sobre todo, no debemos bajar la guardia ni confiarnos, aunque ya tenemos la vacuna. Esto va seguir siendo difícil y las personas fuertes, inteligentes y sensatas van a seguir adelante, y las que bajen la guardia y las que crean que ya pasó, les digo que se cuiden mucho.”