Premios Óscar 2020: Brad Pitt se lleva el premio Mejor Actor de reparto

Brad Pitt se llevó esta tarde la estatuilla dorada por la categoría Mejor Actor de reparto por su participación en la película "Érase una vez... en Hollywood" (Once Upon a Time in Hollywood) dirigida por Quentin Tarantino.

El actor de 56 años de edad dedicó este premio, el cual es el primero en su larga carrera artística, a su colega de trabajo Leonardo DiCaprio, el director Quentin Tarantino y a sus hijos.

Brad Pitt al recibir el Óscar a Mejor Actor de reparto Foto: AFP

Pitt competía por este galardón con los actores Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino y Joe Pesci.