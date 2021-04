Premios Oscar 2021: Estos son los mexicanos que caminaron por la alfombra roja

Si bien este año México no contó con una producción que compitiera directamente en alguna categoría, eso no deja de lado la representación mexicana dentro de la ceremonia de los Oscar de 2021. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Mientras que ‘Ya no estoy aquí’ se colocaba como una de las más fuertes contendientes a obtener la nominación a mejor película extranjera, al final la lista de nominados excluyó la cinta de Fernando Frías de la posibilidad de llevarse el Premio Oscar a casa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: El actor Anthony Hopkins haría historia en los Premios Oscar 2021 por esta razón

Con ello, son los encargados de mezclar el audio para la película ‘Sound of metal’ quienes representan ahora a México: Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc.

Jaime Baksht

Es un ingeniero de sonido y mezclador de doblaje que ha trabajado para diversas películas como ‘Ley de Herodes’, ‘El Laberinto del Fauno’, ‘Colosio’, entre varias otras. Con su carrera se ha hecho de tres Premios Ariel y un Premio Goya, como Mejor Sonido, tal como lo hace en los Oscar con ‘Sound of metal’.

“Estamos impactados, no lo esperábamos. Mi hija me dio la noticia, pero ya platiqué con ellos (Carlos y Michelle) y puedo decirte que estamos felices con la nominación”, dijo sobre su nominación.

Jaime Baksht llegó a la ceremonia vestido en un infalible traje negro con camisa blanca, y un moño color azul marino con puntos en blanco.

Jaime Baksht, nominado a los Oscar 2021

Suscríbete aquí a Disney Plus.

Carlos Cortés

También ingeniero de sonido, trabaja para un estudio de postproducción llamado Splendor Omnia, encargándose de mezclar el sonido para ‘Sound of metal’ y otras producciones estadounidenses.

“El equipo es principalmente muchos mexicanos, aunque también tenemos a Carolina Santana que es venezolana; Nicolas Becker que es francés; también tenemos gente que hizo todos los incidentales, de Finlandia, hay un equipo muy grande de todo el mundo”, dijo en entrevista.

A la alfombra, Carlos Cortés se presentó usando un traje con un saco negro con detalles en grecas, una camisa blanca y moño negro.

Carlos Cortés, nominado en los Premios Oscar 2021

Michelle Couttolenc

Otra de las nominadas de esta entrega, tiene una especialidad en mezcla de sonido cinematográfico, habiendo estudiando sonido de cine en Francia. Entre su trabajo se destaca algunos en colaboración con Jaime Barksht, como ‘El Laberinto del Fauno’, además de ‘Luz Silenciosa’, ‘La jaula de Oro’, ‘Todas las pecas del mundo’, y la reciente ‘Ya no estoy aquí’.

Leer más: Laura Pausini, Ashley Fox y Zendaya impactan con sus looks en la alfombra roja de los Óscar 2021

Sobre Michelle Couttolenc, su compañero, Barksht, dijo que “Hay pocas mujeres mezclando cine, pero ella es de las mejores”.

A la alfombra de los Premios Oscar llegó con un vestido beige diseñado por Claver Munguía, con detalles de encaje floral negro y una larga falda negra también floreada. Lo combinó con un cubrebocas a juego con la parte superior del vestido, y joyería dorada.

Michelle Couttolenc, nominada al Oscar, en su paso por la alfombra roja

Suscríbete aquí a Disney Plus.