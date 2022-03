Premios Oscar para celebrar 'El padrino', 'Bond' y 'Bruno'

Los Ángeles.- James Bond no recibió una nominación al Oscar este año, pero eso no significa que no formará parte de la ceremonia. Es el 60 aniversario de la primera película de 007, después de todo, y el 50 aniversario de "El Padrino" y esos hitos no pasarán sin celebración el domingo en la 94ª entrega de los Oscar.

“Las películas son lo único que realmente nos une a muchos de nosotros como comunidad global”, dijo Packer. “Las películas te hacen sentir algo, te inspiran, te hacen aspirar”. A Packer se unieron las anfitrionas Regina Hall y Wanda Sykes, el director Glenn Weiss, la coproductora Shayla Cowan, el diseñador de producción de los Oscar David Korins y el director musical Adam Blackstone para una vista previa de la ceremonia, que está a solo unos días de distancia.

Amy Schumer, quien es la tercera presentadora de la noche, no estuvo presente pero tenía un mensaje que sus colegas entregaron: “No se preocupen, no es COVID”. Prometieron una noche de escape y celebración que complació a la multitud, incluida la interpretación de la exitosa canción "Encanto" "We Don't Talk About Bruno".

Las potencias de la música latina Luis Fonsi y Becky G se unirán a los miembros del elenco de la película durante una presentación del éxito de Lin-Manuel Miranda, que se elevó al número 1 en las listas de Billboard, dijo la academia.

A pesar del éxito de “No hablamos de Bruno” , no competirá por un Oscar el domingo . La canción en español “Dos Oruguitas” está nominada a mejor canción original. Y aunque es posible que no haya planeada una repetición de "Da Butt" de Glenn Close, Sykes se rió de que hablaron sobre tener a Dame Judi Dench "haciendo el gusano".

El programa tiene como objetivo recuperarse de los bajos índices de audiencia del año pasado y ha dado pasos drásticos para mantener el tiempo de ejecución en tres horas, incluida la controvertida decisión de entregar ocho premios antes del programa y editar la transmisión en vivo.

También volverán a la tradición de terminar la noche con la categoría de mejor película después del cierre del experimento del año pasado en el de mejor actor. Y, dijo Packer, aunque han anunciado un ejército de presentadores de alto perfil, desde Lady Gaga hasta Bill Murray, aún no han revelado necesariamente quién presentará el premio a la mejor película.

En cuanto a los anfitriones, Sykes dijo que quieren que "todos se diviertan", pero que no "vamos a destrozar a nadie... ninguno de nosotros es mezquino". Las tres mujeres abrirán el espectáculo juntas pero también tendrán momentos en solitario para brillar.

Packer dijo que reconocerán el estado del mundo con respeto, incluidas la pandemia y la guerra, pero que quiere que la velada sea ante todo “una celebración, una liberación, un escape para las personas que realmente lo necesitan”.

Detrás de escena, la pandemia sigue siendo lo más importante para los involucrados, especialmente después de los informes de que algunos contrajeron COVID-19 después de asistir a los BAFTA en Londres. La Academia requiere que todos los asistentes presenten dos pruebas de PCR negativas antes del espectáculo. Los miembros de la audiencia también tienen que ser vacunados. Los Oscar se transmitirán en vivo el domingo por ABC a partir de las 8 pm EDT.