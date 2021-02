Premios lo Nuestro: Selena Gómez decepciona, no cantó en vivo

Estados Unidos.- Este jueves 18 de febrero se llevó a cabo la trigésima edición de los Premios Lo Nuestro en medio de la pandemia de Covid-19, aunque esto no fue impedimento para que nos dejara momentos que quedarán plasmados para siempre. Como a Natti Natasha y su embarazo o la participación de la actriz y cantante con raíces mexicanas Selena Gómez.

La intérprete del éxito "Lose You To My Love" sí que sorprendió a sus millones de seguidores en todo el mundo, aunque no fue por lo que esperaban, e incluso terminó por decepcionar a muchos.

Lo anterior, pues la protagonista de "Los hechiceros de Waverly Place" estuvo presente en el escenario al lado del cantante Rauw Alejandro, pero no en vivo, sino mediante un material audiovisual grabado con anterioridad.

Esto generó enojó en algunos, tristeza en otros, e incluso, hubo quienes lo tomaron con humor e hicieron memes, aunque esa es otra historia.

El clip fue presentado por la popular agrupación de reggaetón Cnco, quienes dijeron: "Vamos a disfrutar de una estrella que empezó el año cantado en español y de uno de los exponentes de la nueva generación de la música urbana, 4 veces nominado esta noche".

La canción que se reprodujo fue "Baila conmigo", que solo en la red social Youtube acumula un total de 4,823,215 de reproducciones desde que fue subida el pasado 28 de enero.

Las redes sociales se inundaron de reclamos inmediatamente, pues acusaron que la presentación de Selena Gómez fue un "engaño", ya que tenían pensado ver a la guapa mujer cantar en vivo.

Comentarios resaltando que "sólo esperaban a Selena y terminó siendo el video que muchos ya habían visto", abundaron en internet el momento, y después de la transmisión. Incluso, acusaron que los "premios perdieron toda su credibilidad".

Otros de los momentos destacados del evento fue el homenaje realizado a la cantante mexicana Gloria Trevi, quien tiene una larga carrera llena de canciones exitosas, polémicas y una trayectoria con más de 30 años.

Otro de los Momentos destacados del show fue la presentación del artista urbano Bad Bunny, quien se coronó como "rey" de los Premios lo Nuestro al ganar siete galardones. Aunque no estuvo en la ceremonia, fue elegido como artista del año, además se llevó las categorías de disco del año y disco urbano con su producción "YHLQMEDLG", entre otras.