Preocupa el estado de salud de Silvia Pinal: "su corazón podría dejar de latir en cualquier momento"

A fines de junio pasado la actriz mexicana Silvia Pinal fue hospitalizada en la Ciudad de México por un problema de presión arterial. Tanto sus hijos como ella misma, han manifestado que no fue nada grave, sin embargo, la revista TVNotas asegura que la llamada "Última diva del cine mexicano" padece bradicardia, lo que tendría a su familia bastante preocupada, ya que su corazón podría dejar de latir en cualquier momento.

¿Qué es la bradicardia, supuesto padecimiento de Silvia Pinal?

Una bradicardia es un descenso de la frecuencia cardíaca normal; por lo regular el corazón de un adulto late entre 60 y 100 veces por minuto en reposo. El implante de un marcapasos puede corregir la bradicardia y ayudar a que el corazón mantenga una frecuencia adecuada.

Entre los síntomas está el desmayo, mareos o aturdimiento, fatiga, dificultad para respirar, dolores en el pecho, confusión o problemas de memoria y cansancio rápido durante la actividad física.

Al parecer cuando Silvia Pinal, mamá de la cantante Alejandra Guzmán, estuvo en el hospital fue sometida a varios estudios y los médicos "encontraron algo más grave", contó a TVNotas una persona presuntamente muy cercana a la familia.

De acuerdo con esta revista de espectáculos, la actriz y conductora de televisión (recordada por su programa "Mujer, casos de la vida real", tuvo un descenso en la frecuencia cardiaca, "su corazón latía entre 30 y 40 veces por minuto en reposo, cuando lo normal es de 60 a 100".

Su corazón no estaba bombeando suficiente sangre al cuerpo, esto es muy grave porque significa que, ¡su corazón podría dejar de latir en cualquier momento!

Según la fuente consultada por esta revista, los médicos explicaron que este padecimiento (bradicardia) se debe a un daño del tejido cardiaco relacionado con el envejecimiento, "es decir, su corazón ya está cansado".

Los hijos de Silvia Pinal habrían tomado la decisión de manejar todo lo relacionado con la salud de la "Última diva del cine mexicano", con mucha discreción y por eso en sus respectivas redes sociales, han manifestado que su progenitora está muy bien.

Luego de su salida del hospital, Silvia Pinal reapareció en redes sociales para mandar el siguiente mensaje:

"Me siento feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos, al ratito me voy a poner a ver qué pasó, me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien, estoy lista para otra".