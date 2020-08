Prepara La Adictiva sorpresa acústica

Ciudad de México.- La Adictiva anda decaída porque este 2020 festeja 30 años de carrera y estaba lista para hacer una gran fiesta, sin embargo el Covid-19 se la arruinó.

El grupo de regional mexicano lamenta que se hayan cancelado sus planes y que no haya shows en puerta, pero también festeja el lanzamiento de su nuevo video "Lo Que Nunca Será".

Los integrantes agradecen tener unos ahorritos para superar la falta de espectáculos, sin embargo, ya extrañan el escenario y están abiertos a hacer autoconciertos si algún empresario los busca.

La vida que tenías, te cambia todo el entorno, pero hemos tenido el apoyo de toda la oficina, no estamos en una situación tan difícil donde no tengamos ni para comida... me siento bendecido", agregó.