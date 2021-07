"Prepotente, soberbia y negligente": Violeta Isfel enfrenta demanda de ex cocinero de su restaurante

Un ex trabajador del restaurante de hamburguesas de Violeta Isfel presentó una demanda contra la actriz por supuesto despido injustificado, entre múltiples acusaciones.

La hamburguesería que Violeta Isfel abrió durante la pandemia ha generado mucha conversación, y pese a que la actriz había sido felicitada por su emprendimiento, no todo es color de rosa, aseguran.

Un cocinero que trabajaba para la actriz presentó una demanda contra ella y el restaurante, acusando despido injustificado, malos tratos y hasta un intento de secuestro.

Según dijo el ex empleado a la revista TVNotas, él había sido contratado en junio del año pasado en el restaurante ubicado en Tizayuca, Hidalgo, donde aseguró que pronto notó los malos tratos a los empleados.

“Una actitud muy prepotente y soberbia”, fue como Julio César Leos, de 40 años, describió a Violeta Isfel, de 36, de quien dijo que se molestaba cuando los trabajadores expresaban cualquier inconformidad y comenzaba a gritarles.

Además de ello, aseguró que la actriz, conocida por su papel de Antonella en la telenovela ‘Atrévete a Soñar’ con Danna Paola, es muy negligente a las medidas sanitarias durante la pandemia, y su esposo, Raúl Bernal, pagaba “mordidas” a las autoridades para evitar sanciones.

Según le explicó la misma Violeta Isfel, la también cantante despedía a Julio César por recorte de personal, debido a que no tenían dinero suficiente para pagar a todos, algo que él puso en duda:

“(Me dijo) que estaba en números rojos y tenía que hacer recorte, pero no le creí porque se le salió decirme que aún no llegaba mi reemplazo, entonces, ¿cuál recorte si contrató a alguien?”, dijo. “Quería que firmara mi liquidación, pero el documento era una renuncia voluntaria y sólo ofreció pagarme 8 mil pesos; yo consideré que me correspondía más”.

Señaló que luego de negarse a firmar la renuncia, la actriz enfureció y empezó a gritarle groserías, para luego encerrarlo con llave hasta que firmara.

“Le dije que iba a pelear por mis derechos (...) Cerró con llave y dijo que no me iban a dejar ir hasta que firmara. Me empezaron a jalonear. Les dije que no me podían retener y les recalqué: ‘Esto es un secuestro’. Pasaron alrededor de tres horas y me dejaron ir como a la 1 de la mañana”, agregó.