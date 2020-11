Presenta Harry Styles camiseta en Gucci Fest que será la sensación cuando salga a la venta

El cantante y actor Harry Styles es el modelo de la tercer capítulo de Gucci Fest bajo el nombre "At The Post Office" (En una oficina postal), miniserie de moda cinematografica dirigida por Gus Van Sant, y Alessandro Michele, director creativo de Gucci para presentar la colección primavera/verano 2021.

En el cortometraje aparece el ex integrante de One Direction, quien se adelanta al verano con una camiseta que será la sensación entre los amantes de la moda en cuanto esta llegue a las tiendas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El capítulo comienza con el crítico de arte italiano Achille Bonito Oliva en una oficina postal, quien le marca por teléfono celular a Harry Styles. "Quería contarte algunas cosas sobre las que estaba reflexionando", le dice el crítico a Harry con quien sostiene un diálogo sobre la influencia de la creatividad y la diferencia que existe entre el pasado y el tiempo presente.

Esta conversación es parte del capítulo "At The Post Office", tercera entrega del Gucci Fest, miniserie dirigida por Alessandro Michele, director creativo de Gucci en colaboración con el cineasta Gus Van Sant para presentarnos Ouverture of Something That Never Ended, nombre de la colección primavera/verano 2021 de Gucci.

Al convertir un desfile de moda en una obra audiovisual, el director lleva a la tendencia mundial en las redes sociales con la corta presencia del artista británico Harry Styles, que es un ídolo de masas con un estilo que lo cataloga como el más elegante millennial del presente.

Harry Styles da un adelanto de cómo vestirán en el verano de 2021 los amantes de la moda, que incluye la camiseta it, que ya promete agotarse después de ver al artista lucirla. "Gucci Loves Pink Eschatology 1921" (Gucci adora la escatología rosa 1921), mensaje frontal que se lee en la camisera de Harry Styles. 1921 es el año en el que Gucci fue fundada.

La camiseta rosa, manga corta, de algodón, que genera una sensación de un uniforme de rugby forma parte de la colección primavera/verano 2021, que además tiene otro detalle escondido: un 25. Este número, Gucci confesó que es el número favorito y de la suerte de Alessandro Michele.

"La moda viste a la humanidad", le dice el italiano a Harry Styles. Esta camiseta que ha decidido Gucci presentarla con el artista britanico Harry Styles promete vestir a los hombres con estilo.