Presentador de Suelta la sopa será operado de un tumor

Juan Manuel Cortés, presentador del programa de televisión Suelta la sopa, que se transmite por Telemundo, pide oraciones por su salud, ya que en enero de 2020 será operado de un tumor que le detectaron.

El mismo Juan Manuel Cortés confirmó hace unos días a través de su cuenta de Instagram que pasa por malor momentos de salud, debido a que le detectaron un tumor en el abdomen y por eso será intervenido quirúrgicamente.

Y especificó que por fortuna se trata de un tumor benigno y tiene que ser removido.

Hace 4 años me detectaron un tumor en el abdomen, pero no hacía falta sacarlo, ya que es benigno. Sin embargo, me dijeron que si llegaba a crecer más, tendrían que operarme", comenta en Instagram el conductor.