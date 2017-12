Presentadora de "El Gordo y la Flaca" sube la temperatura

Las redes sociales se han encendido en los últimos días luego de que muchas famosas mostraran mediante fotografías sus esculturales y sexys cuerpos, ésta fue la ocasión de candente presentadora y fashionista de El Gordo y la Flaca Daniela di Giacomo.

Ésta modelo venezolana decidió compartir con el mundo lo que Dios le regaló y fue en sus red social donde posteó una imagen que subió la temperatura de sus seguidores.

Daniela di Giacomo, foto Instagram

En una de sus fotogradías la joven presentadora de "Yahoo" se apreció con un traje de baño de color azul,su cabello largo y una mirada desafiante.

En su cuenta oficial escribió: “Un TBT de la época en que la gravedad no había hecho sus cositas, tenía mis rulitos, la melena intacta y por mi edad no necesitaba fotochó, O sea un TBT de cuando uno era feliz y no lo sabía, o sea un TBT estilo la viejita de Titanic, me veía bien ¿no? , o sea un TBT que diría algo así como “ ¿y qué ha pasao?, feliz jueves”.

Sólo transcurrieron un par de horas cuando la imagen ya teníamás de 4 mil "me gusta".

Daniela di Giacomo, foto Instagram

Para un usuario de Instagram, la raíz de la publicación de quien fuera en más de una ocasión host del concurso Miss Universe para toda Latinoamérica es generada por alguien muy cercano a la modelo.

“Daniela, si tú misma te subestimas, ¿qué esperas de los demás? Quien lee tus comentarios cree que eres una anciana, eres una mujer joven y hermosa, no le hagas caso a los comentarios del ‘Gordo’ (Raúl de Molina), que le encanta denigrar a las personas y no se ve en el espejo, ese debería tener la autoestima por el piso, amiga quiérete, no vuelvas a hacer un comentario como ese, si quieres estar en forma, ve al gimnasio”, escribió una usuaria.

Daniela di Giacomo, foto Instagram

“Gracias a todos, estoy leyendo sus comentarios y voy a poner más fotos así para esos días que uno está como achicopalado, los amo”, fue la respuesta que dio a sus seguidores Daniela.