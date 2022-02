¿Presentía algo? El día que Eduin Caz confesó cuidarse más por predicciones de Mhoni Vidente

México. Tras darse a conocer que Eduin Caz habría tenido un accidente entre Culiacán y Mazatlán, sale a relucir la predicción que semanas atrás hizo Mhoni Vidente y en la que le pidió al cantante del Grupo Firme que se cuidara mucho.

Aunque en un principio se dijo que Edun Caz iba en la camioneta que sufrió el accidente este 31 de enero, él mismo aclaró en Instagram que no fue así, sino que un tío iba en ella y por fortuna él salió ileso del accidente.

Respecto a la predicción de Mhoni Vidente que compartió para un periódico nacional, dijo sobre Eduin Caz que este debería cuidarse mucho porque podría sufrir un atentado a causa de las envidias o un accidente.

Grupo Firme. Foto de Instagram

Y en respuesta a la predicción de Mhoni Vidente, Eduin Caz expresó en varias entrevistas que lo puso muy nervioso lo que ella dijo, pero que él era creyente de Dios y de la Virgen María y ellos lo cuidaban siempre.

“Yo soy muy miedoso y creo mucho en eso también, entonces, no tengo palabras, no sé qué hacer, ya no voy a ir a Jalisco” dijo Eduin al respecto de la predicción de la pitonisa cubana.

Pero también Eduin Caz hizo público que siempre lo acompañan las bendiciones de sus padres y de toda su familia, además no piensa nunca en que vaya a pasarle algo malo.

Respecto al accidente de este lunes, Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, menciona en el video que publica en Instagram agradece a sus fans haberse preocupado, también sus mensajes de apoyo, pero reitera que él no iba en la camioneta.

"Afortunadamente yo no iba en esa camioneta, el que iba manejando era mi asistente, Jorge Omar Cazares, que es mi tío, el cual está fuera de peligro. Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas."