¿Presentimiento? Lucía Méndez confiesa que ya tiene voluntad anticipada y testamento

CDMX.- La actriz Lucía Méndez reveló que ya tiene firmada su voluntad anticipada, y que en los siguientes días hará una modificación a su testamento para dejar esos temas solucionados en caso de que algo le suceda.

Durante una rápida entrevista proporcionada a medios de comunicación en Ciudad de México (CDMX), la también cantante y empresaria detalló que incluirá en su testamento a Victoria, su nieta, quien es una persona "muy importante" para ella.

la integrante de la telenovela "Tú o nadie" recordó que aproximadamente cinco años atrás pidió a su primogénito desconectarla inmediatamente en caso de quedar en coma y que los médicos no den buenos pronósticos.

"No me tengas conectada, ¡déjeme ir!", solicitó a su hijo según sus palabras.

Lucía Méndez externó ante la prensa su deseo de evitar la prolongación artificial de la vida si ya no tiene "remedio", por lo cual planea dejarlo todo bajo firma y así lograr sus intenciones.

“Yo ya la tengo firmada, voluntad anticipada, yo ya la tengo, porque no quiero que me tengan conectada si ya no tengo remedio”, dijo tras ser cuestionada.

Leer más: "Se puso de a pechito", Mhoni Vidente afirma que Galilea Montijo se irá del programa Hoy



En la misma entrevista la actriz reveló que a sus 66 años se encuentra en completa paz y sin algún tipo de rivalidad.