Presentimiento de Ferdinando Valencia se cumple, su hijo murió

Ferdinando Valencia ofreció una desgarradora entrevista al programa de televisión Un Nuevo Día el pasado 19 de julio, dos semanas antes del lamentable deceso de su hijo Dante de solo tres meses de edad. En aquella charla que concedió al programa de Telemundo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco el actor temía que su bebé muriera.

No solo hemos pensado, hemos vivido por meses con esa sensación, cuando reconoces que no puedes con esa idea y se la dejas a Dios, lo tomas como decisión de él.

En aquel momento el pequeño Dante tenía hidrocefalia, problemas respiratorios, neumonía, insuficiencia cardíaca y renal. "En esta ocasión la bacteria había tenido mucho más tiempo para activarse, el niño ya traía principios de una hidrocefalia, no podía respirar por si solo se le tuvo que entubar, empezamos con transfusiones sanguíneas porque tenía una debilidad tremenda, su corazón no tenía suficiencia para latir. Cuando se le entuba se descubre que tiene neumonía, los riñones tenían insuficiencia, después de que oyes tú que todas estas condiciones las tiene tu hijo, sientes que estás en el resumen de tu vida y que no va a ser un resumen bueno".

Lamentablemente Ferdinando Valencia recibió la mañana de este sábado un duro golpe de la vida, su temor de cumplió. A través de sus redes sociales dio a conocer la triste noticia: "y mientras te vas, te aseguro que incluso voy a extrañarme a mí. Adiós Dante, adiós mi amor".

En aquella charla para Un Nuevo Día, el actor comentaba que la meningitis le había provocado a Dante un daño irreversible; de acuerdo con unos estudios había un daño muy considerable en su cabecita. "Es un niño que día y noche va a requerir de medicamentos especiales, observaciones, estímulos, ejercicios".

El corazón de madre de Brenda Kellerman está roto, solo ella sabe el dolor en su alma ante la partida de su bebé. "8 meses en mi vientre, 100 Días en mi vida y toda una eternidad en mi corazón. Te amo Dante, adiós mi Dante".

Brenda Kellerman dio a luz a sus mellizos Tadeo y Dante el 24 de abril en un hospital en Miami, Florida. Desde su nacimiento Dante tuvo complicaciones de salud que lo mantuvieron hospitalizado la mayor parte de sus tres meses de vida.