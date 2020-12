Presume Abigail Ratchford sus glúteos en diminuto traje de baño

Estados Unidos.- De nueva cuenta una fotografía de la modelo e influencer Abigail Ratchford causó sensación a tal grado de sobrepasar los 100 mil corazones (me gusta) en Instagram, si te preguntas cuál es la razón, más adelante lo descubrirás.

En esta ocasión la nacida en Scranton, Pensilvania, Estados Unidos, publicó una imagen capturada en lo que parece el área de descanso de una lujosa alberca, con bastante vegetación de fondo que otorga mayor calidez al momento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la fotografía lleva un pequeñísima conjunto color negro que más allá de cubrirla, hace relucir los mayores atributos físicos de la también actriz en la serie cómica de Amazon "Parks and Recreation", donde participó encarnándose a si misma.

Abigail Ratchford aparece parada de espaldas en un plano americano (desde los muslos), luciendo un conjunto compuesto por tres prendas, un apretado top que cuyo escote frontal no se aprecia por la posición del cuerpo; unas medias con encaje en la parte superior y en la retaguardia un bañador que hace lucir sus bien trabajados glúteos.

Acompañando la publicación escribió el siguiente texto: "Not exactly the girl next door ; )", que por su traducción al español significa: "No exactamente la chica de al lado; )", esto, acompañado por un emoji de beso.

La fotografía de Abigail Ratchford acumula hasta el momento más de 100 mil corazones y mil comentarios, que en su mayoría destacan la belleza que la hace lucir más atractiva que nunca.

La estadounidense tiene en su cuenta de Instagram más de 9 millones de seguidores, de los cuáles una gran cantidad son otras celebridades como actores, actrices, modelos, cantantes, deportistas, entre muchos otros.