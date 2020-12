Presume Kimberly Reyes pequeña cintura y tatuaje oculto (FOTO)

Colombia.- La actriz, presentadora de televisión y modelo nacida en Barranquilla, Colombia, Kimberly Reyes Hernández es experta en manejar sus redes sociales, o por lo menos es la impresión que da al ver rápidamente sus publicaciones.

Una muestra de ello es su más reciente publicación en Instagram, donde en tan solo unas horas logró obtener la nada despreciable cifra de casi 50 mil corazones (me gusta), así como cientos de comentarios.

La mujer quien interpretó a Lucía Arjona en la telenovela "Diomedes, el Cacique de La Junta" publicó acompañando la fotografía el siguiente texto: "Still rocking this look!", que por su traducción el español, significa: "sigue a la vanguardia con este look".

En la imagen se le ve de perfil, con el brazo izquierdo en la parte baja dle pecho y la mano derecha apoyada sobre su mejilla del mismo costado. Lleva puesta una prenda que por lo poco que se aprecia, parece un traje de baño negro.

Kimberly Reyes, esposa de Federico Severini, publicó en la descripción de la imagen el perfil de Instagram del fotógrafo encargado de capturar el bello momento, Miguel Soto, de Bogotá, Colombia.

Por otro lado, el encargado de su lindo, pero recatado peinado, fue el Makeup Artist con más de 50 mil seguidores Kevin Goicouchea, quien le hizo una cola de caballo alta que hizo relucir su larga cabellera.

Entre los cientos de comentarios que le dejaron a nacida en Barranquilla se encuentran la actriz Stephania Duque Pinzón, la modelo Daniela Legarda, la influencer Juliana Arango Leal y muchas celebridades más.

Kimberly Reyes ha participado en diversas producciones como El final del paraíso, Cuando vivas conmigo, El Joe, la leyenda, entre otras, aunque tomó mayor fama cuando interpretó a la ‘Diabla’ en la exitosa serie de Telemundo, “Sin senos sí hay paraíso”.