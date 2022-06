Presunto millonario árabe propone matrimonio a Amber Heard tras juicio contra Johnny Depp

México. Un hombre presunto millonario árabe propuso matrimonio a Amber Heard tras juicio contra Johnny Depp, se informa en varios portales de noticias.

“Soy mejor que ese viejo”, le habría escrito en Instagram dicho hombre a Amber Heard y estaría encantado si ella aceptara convertirse en su esposa.

El presunto enamorado de Amber es originario de Arabia Saudita y le hace saber a la actriz que está dispuesto a ayudarla y acompañarla no solo en estos momentos difíciles, sino toda la vida.

Tal ofrecimiento ha dejado sin palabras a Amber, quien ya está enterada de la propuesta de matrimonio del árabe, pero los fans de ella también están incrédulos e incluso algunos le piden que acepte la propuesta de matrimonio.

Según algunas publicaciones, en la imagen se puede ver que el audio lo enviaron a la cuenta oficial de Heard, pero nadie sabe cómo o quién lo filtró.

"Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan, por lo tanto, decidí casarme contigo. Que Alá nos bendiga a ambos. Eres una bendición, pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo."

Amber Heard no se ha pronunciado al respecto por lo menos hasta el momento y se desconoce su reacción, también si aceptaría o no la propuesta de matrimonio del hombre millonario árabe.

Amber Heard, tras perder el juicio por difamación contra su exesposo Johnny Depp y en el que salieron a relucir algunos problemas de conducta por parte de ella, deberá pagar 10 millones de dólares a Depp y ha hecho público que no tiene tanto dinero.

Amber Laura Heard es el nombre completo de la actriz, quien es originaria de Austin, Texas, USA, y tiene 36 años de edad, además es modelo, famosa mundialmente por su actuación en películas como Liga de la justicia y Aquaman, esta última junto a Jason Momoa.