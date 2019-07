Priah Ferguson alcanza la fama en "Stranger Things"

Una de las estrellas destacadas de "Stranger Things" es una actriz que quiere hacer más roles de acción y quizás ponerse detrás de la cámara. Pero primero, hay séptimo grado.

Priah Ferguson, un estudiante de secundaria de 12 años de edad de Atlanta, ha dado a la temporada 3 de la ciencia ficción de Netflix de regreso a los años 80 una descarga de electricidad descarada.

Priah interpreta a Erica, My Little Pony obsesionada, He-Man Stealing, Walkie Talkie Intercepting Little Sister of Lucas, interpretada por Caleb McLaughlin.

"Ella es una persona muy segura y confía", dijo Priah. “Ella es una líder. Soy un lider Así que tenemos muchas similitudes ".

La actriz, que previamente tuvo papeles menores en "Atlanta" y "Mercy Street", tuvo momentos rápidos o se lo perderá en la temporada 2 de "Stranger Things", pero ha entrado en el nuevo con una secuencia de acción. y frases como "No se puede deletrear América sin Erica" y "Solo los hechos".

Se le entregó un casco equipado con linternas y se envió a través de los conductos de ventilación del centro comercial Starcourt para descubrir qué escondía un grupo secreto de rusos. Por esto, ella ganó su recompensa: "Gratis. Hielo Crema Por. La vida ".

"Me tiene que gustar un pequeño truco. Entonces pensé, 'Wow, esto es algo que siempre quise hacer' ”, dijo. "Eso fue genial".

Su Erica se ha vuelto loca y propensa a gritar en un walkie talkie: “¿Código rojo? Tengo un código para ti en su lugar. Se llama código de cerrar la boca. "Erica no quiere decir empollón, pero también hay un pequeño empollón en ella.

"Ella es una nerd anti-nerd", dice la actriz. "Mucha gente tiene un poco de nerdiness en ellos. Tengo un poco de nerd en mí ".

Adjua Ferguson, su madre, dijo que ella y su esposo reconocían el potencial artístico en su hija cuando ella tenía solo 2 años.

“Era una bebé expresiva, siempre tenía las expresiones y reacciones más singulares. Ella siempre tuvo un alma vieja. Ella solo respondería a las cosas más allá de sus años, muy conversacional ", dijo. "Desde allí, la gente seguía diciendo que tenía algo especial".

Priah espera seguir actuando y tal vez dirigir un día también. Pero ser un niño también es un objetivo. Ella no planea regresar al club de teatro de su escuela este otoño.

Quiero separar mi actuación de la escuela. Simplemente tiene que ser demasiado , dijo. "Es demasiado drama".

Ella está llevando ese mensaje por todo el país, en equipo con el fabricante de compota de manzana y yogurt GoGo squeeZ para alentar a los niños a dejar a un lado sus dispositivos y abrazar el juego no estructurado como parte de la iniciativa "BE Time".

"Me encanta tener tiempo libre para estar alejado de mi teléfono, aunque amo mi teléfono", dijo. “A veces puede ser simplemente agotador. Solo necesitas un tiempo para ver realmente el mundo real ".

Cuando está en casa, Priah pasea al perro, crea bailes con su hermana pequeña, se sube a su scooter, es muy astuta, le encantan las uñas y últimamente se ha metido en Legos. (Para el registro, a ella también le gustan los helados en la vida real).

Su vida está cambiando, y ella lo está documentando. "Estoy asimilando todo y llevo un diario para saber a dónde voy y compartir mi experiencia en los lugares a los que fui".

