Primera vez sola: Kim Kardashian pasará San Valentín sin Kanye West tras supuesto divorcio

Entre los rumores de divorcio que giran alrededor de Kim Kardashian y Kanye West, la socialité estaría por pasar su primer San Valentín sin la compañía de su marido.

La que en alguna ocasión fue llamada ‘la pareja del momento’ se enfrenta ahora a un final en su relación, una de las más famosas y que más ha dado de qué hablar dentro del mundo del entretenimiento. Sin declaraciones oficiales por parte de ninguno, la supuesta ex pareja ha pasado un buen tiempo alejado del otro, y fuentes aseguran que no han entablado ningún tipo de comunicación desde que empezaron los rumores de divorcio.

Ahora, a muy poco de la llegada del Día de San Valentín, Kim Kardashian y Kanye West estarían por pasar por primera vez el festejo sin la compañía del otro, y ella tendría planeado algo especial para sus hijos.

Aún sin ninguna declaración oficial por ninguna de ambas partes, mucho se ha hablado del divorcio de Kim Kardashian y Kanye West. La socialité y el rapero habrían estado pasando por una enorme crisis en los últimos meses, que se rumora que está a punto de llegar al divorcio.

Los motivos no son claros, mucho menos oficiales, aunque se ha rumorado fuertemente una supuesta infidelidad que él cometió a la también empresaria, entre otros conflictos que llevaron a ambos a separarse.

Con un acto de divorcio aparentemente preparada para cuando Kim Kardashian se sienta lista de separarse legalmente de su aún marido Kanye West, al parecer ambos pasarán por primera vez en muchos años el Día de San Valentín sin el otro, pues los dos ni siquiera hablan ya entre sí.

De acuerdo con una fuente cercana a la pareja, con la que la revista People mantuvo contacto, Kim Kardashian tendría planes de pasar primera vez el Día de San Valentín este 14 de febrero sin la compañía de su todavía esposo, en vísperas de la firma del acta de divorcio.

La estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’, reality show que la llevó a la fama mundial y que está a muy poco de concluir, estaría planeando una celebración especial para festejar el día, aunque no sería ya con el rapero sino con los hijos que ambos tuvieron juntos.

“Kim se encuentra muy bien. Ella tiene planeado una celebración del Día de San Valentín con sus hijos y con su familia”, dijo la fuente. “Ella quiere hacerlo muy especial para los niños. Ella no tiene ningún contacto con Kanye”.

En tanto a si la dueña de ‘KKW Beauty’ y ‘Skims’ estaría pasándola triste ante la llegada de la fecha pensada para enamorados, la fuente señaló que ese no es el caso con la hermana mayor del clan Kardashian-Jenner.

“Es obvio que ella está enfocada en el futuro”, agregó.

Los problemas maritales entre Kim Kardashian y Kanye West se rumora que serán vistos por los fanáticos de ‘Keeping Up With The Kardashians’ en su temporada final, donde gran parte de los sucesos que se transmitirán en el reality show de la famosa familia se concentrará en la crisis de pareja que ambos vivieron, hasta llegar al final del romance con la solicitud de divorcio que supuestamente ella ya tiene preparada para cuando el momento sea el indicado.

Después de 14 años en transmisiones, ‘Keeping Up With The Kardashians’ finalizará este año en su temporada número 20, que será estrenada en el mes de marzo, concluyendo con el programa que le trajo la fama y la fortuna a una de las familias más controversiales de todos los tiempos.

