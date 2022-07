Primeras declaraciones de Mónica Dossetti tras agresión de su hermano, "no quiero que le hagan nada"

Por otra parte, en una entrevista para "Ventaneando", Uriel Carmona Gándara, Fiscal del estado de Morelos, informó que no hay una denuncia de Mónica Dossetti en contra de su hermano , y que se abrió una carpeta de investigación para encontrar o descartar indicios de un posible feminicidio .

Asimismo, señaló no tener los recursos económicos para ir con neurólogo y recibir tratamiento para su enfermedad . Sobre quien difundió el video de su agresión, cree que fue un vecino llamado Pepe Cabello.

Cuando el reportero le preguntó sobre el por qué su hermano estaba molesto y reaccionó de esa manera (querer asfixiarla), la actriz respondió: "hijo, tampoco tengo su testimonio, pero no entiendo eso, pero así es la cosa".

Ya fue la PGR, vino hoy otra vez y vinieron a las tres de la mañana, estoy bien, (él) está con una novia nueva, no quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito.

Con dificultades de habla, debido a su enfermedad, Mónica Dossetti mencionó estar bien, que las autoridades están realizando una investigación y no quiere que le hicieran algo a su hermano , pues como dijo, no quería perder a otro.

Mónica Dossetti expresó que su situación con su hermano, tras darse a conocer este video, está "de la ching... pero pues mi hermano, no se vale, ya perdí uno y este no quiero perderlo". Cabe mencionar que la actriz, hace mención a otro de sus hermanos, Carlos, quien fue asesinado hace unos años en la puerta de su casa.

La actriz mexicana Mónica Dossetti dio sus primeras declaraciones , c on respecto a la agresión física que sufrió por parte de su hermano , el productor y director de televisión José Dossetti , quien ante las autoridades correspondientes, aceptó haberla agredido y que, supuestamente, lo hizo al estar bajo los efectos de un medicamento .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

