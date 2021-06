Primo de Remmy Valenzuela narra a detalle cómo fue la agresión: "estaba matando a mi novia" (VIDEO)

En la Fiscalía General del Estado y la Unidad Especial de Violencia de Género en el municipio de Guasave, estado de Sinaloa, México, fueron interpuestas unas denuncias por violencia familiar, lesiones dolosas y lo que resulte en contra de Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, mejor conocido como Remmy Valenzuela. Supuestamente el cantante del Regional Mexicano propinó una fuerte golpiza a su primo Carlos Armando "N" y a su novia Katy Aracely "N".

El primo de Remmy Valenzuela rompió el silencio; en una entrevista para el show de televisión "Suelta la sopa" de la cadena hispana Telemundo, narró a detalle cómo sucedió la agresión.

Carlos Armando "N" contó que él vivía y trabajaba en el rancho de su primo Remmy Valenzuela ubicado en el municipio de Guasave, Sinaloa. El pasado domingo el jardinero no fue a trabajar, por lo que aprovechó para pasar el día a solas con su novia Katy Aracely "N".

En una parte del día "escuché los pitidos en el portón, efectivamente iba entrando Remigio, me empezó a regañar, estaba irritable o enojado". Ante la llegada de su primo al rancho, se puso a regar las matas, a darle de comer a los perros, "cosas así para que me viera haciendo algo, se dirigió a mi cuarto y fue cuando escuché el grito de mi novia".

Aseguró que el llamado "Príncipe del acordeón" venía arrastrando a su novia, tomándola del cabello y pegándole contra el barandal. Ante esto de manera inmediata se le fue encima para poder separarlos.

Me decía que me quitara, que no sabía de dónde se había metido (su novia) y que ahorita iba yo, prácticamente estaba matando a mi novia.