Prince Royce estrena su nuevo disco "Alter ego" y sus fans enloquecen

El famoso cantoautor de bachata, Prince Royce, estrena su nuevo disco "Alter ego, el cual fue esperado por todos sus seguidores, quienes se llevaron una gran sorpresa al enterarse que no se trata solamente de un disco sino de dos.

Génesis y Enigma conforman el nuevo trabajo discografico del cantante, en el cual podremos apreciar grandes colaboraciones con DaniLeig, Marc Anthony, Wisin & Yandel, Zion & Lennox, Manuel Turizo y Maluma.

La estrella de ascendencia dominicana, expresó que se trata de un trabajo que espero mucho por regalar a sus fans, ya que expone exactamente quien es como cantante y compositor como nunca antes.

Bachata romántica, R&B, Pop e incluso rap, son algunos de los distintos registros vocales que se podrán disfrutar en el nuevo álbum.

Génesis: En este disco, Royce amplia el sonido y las influencias que dieron inicio a su exitosa carrera, agregando conceptos y letras más maduras.

GÉNESIS

1. Carita de Inocente

2. Si Supieras

3. Señorita Por Favor

4. Dec. 21

5. Es Muy Tarde

6. Lotería

7. Me Robaste la Vida

8. Contra La Pared

9. Morir Solo

10. Pull Up feat. DaniLeigh

11. Adicto feat. Marc Anthony

12. Adicto (Salsa Version)

Enigma: Este trabajo se vuelve un poco más atrevido, ya que el cantante experimenta con distintos mundos musicales y evoluciona creando música más innovadora y sin censura.

ENIGMA

1. Cita

2. Besos Mojados

3. Una Aventura feat. Wisin & Yandel

4. Yo Te Soñé

5. Luna Negra

6. Fill Me In

7. Trampa feat. Zion & Lennox

8. Really Real

9. Cúrame feat. Manuel Turizo

10. El Clavo

11. El Clavo (Remix) feat. Maluma

El próximo 4 de marzo, Prince Royce dará inicio a su gira Alter ego U.S Tour 2020 en Seattle, Washington, para después visitar 40 ciudades más.

Para mas información y boletos del Alter ego U.S Tour 2020 puedes consultar la siguiente página www.princeroyce.com