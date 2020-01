Príncipe Harry abre su corazón tras separarse de la Familia Real

Londres, Inglaterra.- El Príncipe Harry habló por primera vez de manera pública sobre la decisión que tomaron él y su esposo Meghan Markle, sobre apartarse de sus funciones como miembros sénior de la Familia Real Británica. "Debo decir que solo puedo imaginar lo que han escuchado o tal vez leído de las últimas semanas, así que quiero que sepan la verdad de mí, tanto como puedo revelar, no como un príncipe o un duque, sino como Harry, la misma persona que muchos de ustedes han visto crecer en los últimos 35 años, pero ahora con una perspectiva más clara".

El hijo de la fallecida Princesa Diana de Gales, rompió el silencio en un evento de su organización benéfica Sentebale con sede en África, misma que tiene como objetivo velar por la salud mental y los niños afectados por VIH. "El Reino Unido es mi hogar y un lugar al que amo, eso nunca va a cambiar".

Crecí sintiéndome apoyado por muchos de ustedes y vi cómo recibieron a Meghan con brazos abiertos, mientras me veían encontrar el amor y la felicidad que deseé toda mi vida.

Harry ha sido considerado por años el "rebelde" de la Familia Real Británica. Foto: Ben Stansall / AFP

"Finalmente, el segundo hijo de Diana se había casado, hooray, también sé que han llegado a conocerme lo suficientemente bien a lo largo de estos años para confiar que la mujer que elegí como mi esposa tiene mis mismos valores que yo, y los tiene, y es la misma mujer de la que me enamoré", manifestó Harry.

El nieto de la Reina Isabel II, mencionó en su discurso que él y Meghan Markle hicieron todo lo posible por tratar de cumplir y llevar sus roles en el Reino Unido con orgullo. "Una vez que Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados, teníamos esperanza y estábamos aquí para servir, es por estas razones que es con gran tristeza que se haya llegado a esto".

La decisión que he tomado de que mi esposa y yo nos retiremos, no la hice a la ligera, viene después de muchos meses de hablarlo, después años de retos.

"Sé que no siempre he hecho lo correcto, pero en este punto no hay otra opción, lo que quiero dejar claro es que no estamos abandonando y definitivamente no los estamos abandonando, nuestra esperanza era seguir sirviendo a la Reina, al Commonwealth y a mis organizaciones del ejército sin fondos públicos, desgraciadamente, eso no era posible. Lo he aceptado sabiendo que esto no cambia quién soy o qué tan comprometido soy, pero quiero que entiendan de dónde viene, el que esté separando a mi familia de lo único que he conocido, para poder adentrarnos a lo que espero que sea una vida más tranquila".

El Príncipe Harry dejó muy en claro que su honor de servir a la Familia Real no terminará. "Nací en esta vida, y es un gran honor servir a este país y a la Reina, cuando perdí a mi mamá hace 23 años, me tomaron bajo su ala, me cuidaron por tanto tiempo, pero los medios son una fuerza muy poderosa, mi esperanza es que algún día nuestro apoyo del uno por el otro sea todavía más fuerte. Porque esto es mucho más grande que solo nosotros".

Es mi privilegio servirlos, y continuaremos viviendo una vida de servicio, así que en ese aspecto nada cambia.

"También ha sido un privilegio conocer a muchos de ustedes, y sentir su emoción por nuestro hijo Archie, quien vio la nieve por primera vez el otro día y pensó que era brillante".

El Príncipe Harry aseguró que siempre estará para servir a la Reina Isabel ll, su abuela. Foto: AFP

Asimismo el esposo de Meghan Markle dedicó unas respetuosas palabras para su abuela, la Reina Isabel II:

Siempre tendré el mayor respeto por mi abuela, mi Comandante en Jefe, y estoy increíblemente agradecido con ella y el resto de mi familia por el apoyo que nos han mostrado a Meghan y a mí en los últimos meses.

"Seguiré siendo el mismo hombre que ama a su país y dedica su vida a apoyar las causas, caridades y comunidades militares que son tan importantes para mí. Juntos, ustedes me han dado una educación sobre cómo vivir. Y este rol me ha enseñado más de lo que está bien de lo que pude haber imaginado, estoy dando un voto de confianza, gracias por darme el valor de tomar este próximo paso".

El discurso de Harry llega después de que la Reina Isabel II anunciara el pasado fin de semana anunciara el sábado que Harry y Meghan no usarán sus títulos de RHS (Alteza Real), ya que buscan forjar una nueva vida en América del Norte. Además, devolverán los 2,4 millones de euros gastados en una lujosa renovación de Frogmore Cottage y pagarán un alquiler, estimado en hasta 360 mil euros al año, para conservar esa residencia como su hogar en Reino Unido.