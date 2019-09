Príncipe Harry descubre bello secreto de Lady Di, su mamá

La Princesa Diana protagonizó con una jovencita de nombre Sandra Thijika, una fotografía que quedaría para la historia, cuando llevó a cabo un viaje a África en enero de 1997, donde hizo un recorrido por una zona de minas en Angola, con la finalidad de exponer los devastadores alcances que tienen estos artefactos en la personas de las comunidades cercanas. La joven antes mencionada, perdió una pierna como resultado de un accidente en el campo minado en Dirico (municipio de Cuando Cubango en Angola).

En su viaje a África, el príncipe Harry tuvo un encuentro con Sandra Thijika a quien su fallecida mamá, Diana de Gales, visitó hace ya 22 años. En la reunión que tuvieron el Duque de Sussex se enteró de un emotivo secreto, un gesto que su mamá tuvo con la entonces niña a la que acompañó durante el proceso del cambio de prótesis.

Con la ayuda de una traductora, Sandra Thijika quien hoy en día tiene 38 años de edad y es madre de cinco hijos, le confesó: “creo conocí a la princesa Diana un martes, vino al taller y quería ver cómo se hacía un cambio de prótesis, en aquel momento era muy pequeña y comenzaron a medir mi rodilla para que pudieran ver cómo encajaba la prótesis".

La princesa Diana estaba observando este proceso y comenzó a llorar cuando vio que me medían para una nueva prótesis.

“Después de que me midieron la rodilla, salimos y nos sentamos junto a una higuera (donde se tomó la fotografía antes mencionada). Ella me estaba hablando y yo me sentí muy feliz, me sentí completa al tener la atención de una Princesa”.

Sandra Thijika tenía 16 años de edad cuando tuvo este bello encuentro con la princesa Diana. Foto: AFP

Sandra Thijika con el hijo de la princesa Diana, 22 años después. Foto: Dominic Lipinski / EFE

Otro momento emotivo, fue cuando Sandra le dijo al príncipe Harry que una de sus hijas lleva el nombre de Diana, en honor a la Princesa que se portó tan bien con ella.

Visiblemente conmovido, el hijo de Lady Di aseguró a Sandra Thijika: “tus hijos crecerán hasta tu edad y no habrá minas terrestres”.

Hace 22 años, la princesa Diana visitó una zona de minas en Huambo, a unos kilómetros de donde se encontraba Harry el pasado viernes; Diana de Gales se convirtió en la imagen de la lucha contra este tipo de armas, así como también visitó a personas lesionadas para hacer notar la gravedad del problema.

Diana de Gales en un campo de minas en Angola, hace 22 años. Foto: John Stillwell / AP

Ayer viernes el príncipe Harry quiso seguir con el legado de su mamá y como parte de su visita familiar por África, visitó un campo minado en Angola, recreando aquellas icónicas imágenes de su la princesa Diana.

El príncipe Harry señaló ante la prensa local e internacional que sus intenciones al recrear esta imagen que nos recuerda a Lady Di hace 22 años, tiene la intención de provocar los mismos efectos que tuvo en ese entonces su madre con su visita, pero ahora en la providencia de Dirico.

Enrique de Sussex recrea las imágenes de su fallecida mamá. Foto: Dominic Lipinski / AP

“Visitaré Huambo para ver por dónde caminó mi madre en el campo de minas en 1997. Huambo, la segunda ciudad del país, que estaba minada en ese momento, es ahora segura y, con la ayuda internacional apropiada, el terreno aquí (en Dirico) también puede serlo”.