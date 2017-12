Príncipe Harry lastima al padre de su prometida

La media hermana de la actriz Meghan Markle, Samantha, salió a desmentir al mismo príncipe Harry ya que dijo que ahora su familia era como la "familia que nunca tuvo" su bella prometida.

El Príncipe Harry y Meghan Markle/AP

Ahora el medio hermano de la joven, Thomas Markle Jr dijo en una entrevista que su padre está "extremadamente herido" después del comentario del prometido de su hija.

Me and my dad #throwbackthursday Una publicación compartida por Meghan Markle (@meghanmarkle) el Mar 14, 2013 at 6:23 PDT

"Él ha dedicado la mayoría de su tiempo y todo a ella. Él se ha asegurado de todo lo que ha necesitado para ser exitosa y estar donde está hoy. reveló el medio hermano de la actriz al Daily Mail.

What will the Royals think?Thomas Markle Jr, 50, is to appear in court in Februa… https://t.co/5bxkYUPWlr pic.twitter.com/WwiRGwtS2m — Just Hollywood (@justhollywood2) 18 de enero de 2017

"Ella ha tenido una muy buena familia. Éramos tan cercanos como se podía, tan íntimos como se podía, así éramos. Nos juntábamos en las Navidades en celebraciones, en cumpleaños, en Días de Acción de Gracias. siempre había dónde, incluso aunque viviéramos en diferentes partes de (Los Ángeles)".

"Obviamente, ella tenía una familia, Fue muy privilegiada. Tuvo todo lo que quiso".

Incluso se sabe que el padre de Meghan no ha conocido al príncipe, aunque al parecer si estará en la boda la cual se realizara en mayo, quien no está seguro de recibir la invitación es su medio hermano, ya que comentó lo siguiente: "No sé si logre invitar a todos los que quiera. Pero ella se acercará si me quiere ahí, ella me llamará. Sabe dónde encontrarme. Pero es cuestión de ella, no hay presión. No me importaría ver a mi pequeña hermana teniendo la boda más grande del mundo. Eso sería increíble... Sí mi papá no la lleva al altar, entonces yo lo haré".

La pareja mediática/AFP

Cabe mencionar que Thomas Jr. comentó que desde el 2011 mantiene relación con su hermana.

El papel que dejó ir Meghan Markle tras compromiso

A finales del año pasado el príncipe Harry mantenía una relación con la joven actriz Meghan Markle, quien consiguió de la noche a la mañana ser una de las mujeres más conocidas en todo el mundo.

Ahora tras el anuncio de su compromiso con el nieto de la reina Isabel II, su carrera en el mundo del espectáculo se terminó, ya que está a punto de entrar a la familia real británica, recordemos que Markle apareció en la serie Suits.

Sin embargo, la prensa británica está detrás del pasado de Meghan ya que la futura esposa del príncipe realizó unas escenas en la cama durante las siete temporadas en las que dio vida a la abogada Rachel Zane, o su pasado como edecán en televisión estos proyectos fueron a lo que tuvo que decir adiós.

Antes de que Meghan se cruzara en el camino de Harry salió información en la que apuntaba que la joven podría ser la próxima chica de James Bond.

"Meghan encaja en el perfil de chica Bond a la perfección: es glamurosa, sexy y muy buena actriz. En los últimos tiempos, el papel ha ido a parar a estrellas consideradas en alza, y Meghan era vista como tal antes de su noviazgo con Harry saliera a la luz. Las instrucciones eran encontrar a una joven promesa, en concreto alguien de Estados Unidos o Canadá", informó una fuente The Sun.

Con información Quien