Príncipe William habla sobre sus hijos y la comunidad LGBTQ

Inglaterra.- El príncipe William, duque de Cambridge, este miércoles mientras se encontraba en un centro donde ayudan a los jóvenes de la comunidad LGBTQ, respondió tras ser cuestionado sobre si sus hijos fueran gays, "a mí me parecería bien", pero me preocuparía la reacción de los demás.

El príncipe William, de 37 años, asistió hoy al centro Albert Kennedy Trust; organización voluntaria donde ayudan a jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que están sin hogar o viviendo en un entorno hostil, y una persona en el lugar le preguntó "Si tu hijo un día en el futuro te dijera, ´Oh, soy gay, oh, soy lesbiana´ o lo que fuera, ¿Cómo reaccionarias?"

William decidió responder a la pregunta sin sentirse presionado, “Sabes qué, últimamente he estado pensando mucho en ello porque otros padres me han planteado la misma pregunta. Creo que en realidad no es un tema que te plantees hasta que tienes hijos y, por supuesto, a mí me parecería bien“.

El príncipe Guillermo.

AP.

El príncipe sorprendió a las personas presentes al seguir respondiendo a la pregunta, dijo que le preocuparía la reacción que provocarían, en especial debido al papel de sus hijos.

“Lo único que sí que me preocuparía sería cómo se interpretaría y qué reacción provocaría, en especial debido al papel de mis hijos. Kate y yo hemos hablado mucho de ello para asegurarnos de que estén preparados. Creo que la comunicación es clave en cualquier sentido: tienes que asegurarte de que hablan de cualquier tema y que sabes apoyarles y ayudarles a procesar lo que sea necesario”.

El príncipe casado con Kate Middleton, también de 37, tienen a tres pequeños herederos, Jorge de 5 años, Carlota de 4 años y Luis de 1 año.