Priscila Ángel causa furor al mostrar cuanto han crecido sus hijos, fruto de su amor con El Temerario

Sin embargo, Priscila sabe que esto es parte del curso natural de la vida, "seguirás creciendo y le pido a Dios, me dé mucha vida y sabiduría, para ser la mamá que necesitas, te deseo, no todo lo mejor hijo mío, te deseo el cielo mismo, te amo mi corazón".

La cantante mexicana Priscila Ángel , ex vocalista de la agrupación Priscila y sus balas de plata , ha causado gran furor entre sus miles de seguidores, ya que compartió unas fotografías familiares en su cuenta de Instagram. Sus fans quedaron maravillados al ver lo mucho que han crecido sus tres hijos : Sara, Gustavo y Alejandro , fruto de su matrimonio con el también cantante Gustavo Ángel , integrante del grupo Los Temerarios .

Francisco Inzunza

