Priscila Ángel con 53 años se sigue viendo como toda una jovencita grupera

Priscila Ángel se ha convertido en esa ama de casa del espectáculo que está alejada de dimes y diretes, pues la guapa cantante de 53 años se ha enfocado en su familia desde hace años, pero no por eso se ha olvidado de sus fans, quienes todos los días le preguntan como se encuentra la famosa.

Para los que no saben Priscila Ángel está casado con Gustavo Ángel mienbro de Los Temerarios, miembro de Los Temerarios con quien procreó tres hijos a quienes hemos visto crecer por medio de las redes sociales, pero muchos se preguntan como le hace Priscila Ángel para mantenerse tan jovial, ya que su piel habla por si sola y es que parece que el tiempo lejos de desgastar su belleza la hace rejuvenecer, ya que se mira demasiado linda.

Priscila Ángel es una mujer que sabe como organizar su tiempo, pues sabe como ser esposa, cantante y madre en diversos momentos, algo que para muchas mujeres podría ser complicado o desgastante, pero para ella puede ser todo lo contrario y es que a Priscila Ángel le alcanza hasta para hacer ejercicio, pues en sus fotos de Instagram se le puede ver haciendo desde haciendo circuitos trabajando todo su cuerpo, hasta levantamiento de pesas.

Otra de las cosas que Priscila Ángel hace para verse muy jovial es mantenerse de lo más positiva, ya que no hay momento en que la cantante no muestre su bella sonrisa para las fotos, por lo que ha transmitido mucho energía positiva para sus fans, aunque algunos aseguran que tiene algún remedio casero para verse tan bien la bella mujer.

"Hola Priscila tu siempre tan radiante, sencilla, humilde que dios te bendiga Saludos desde Atlanta", "Cada día más hermosa saludos bonita", "Muy bonita Priscila soy y fan número uno me encanta tus canciones", "Hola pris, con faja ó sin faja te ves muy bien!!! O sea que no necesitas", "No pues para tener 3 hijos estas súper saluditos desde CD. Juárez Chih", le escriben a Priscila Ángel en Instagram al ver su belleza al natural.