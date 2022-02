Privan de su libertad al actor de Televisa Guillermo Méndez; fue hallado muy golpeado e inconsciente

Había salido a tomar un café con un amigo y 24 horas después, fue hallado con varios golpes en la cabeza , "no sabemos aun si tiene lesiones internas, y no ha despertado hasta el momento". Además, confirmó que fue levantada la denuncia de oficio ante el Ministerio Público, para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

"Quiero agradecer a los cientos de tuiteros, ya que gracias a ustedes, alguien vio la foto que subí, lo reconoció y me llamó para darme la noticia. Como les comentó, lleva más de 24 horas inconsciente , pero finalmente está vivo gracias a Dios y a ustedes".

"Afortunadamente apareció hoy hace un par de horas, golpeado y muy lastimado, por ahora inconsciente. No responde a pesar de que esto sucedió hace ya más de 24 horas", escribió en Twitter el domingo pasado.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

