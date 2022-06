¿Problemas Familiares? Anel Noreña revela por qué se distanció de su hija Marysol Sosa

México. Anel Noreña vive "distanciada" de su hija Marysol Sosa y es ella quien lo comparte en entrevista con el programa Hoy; Marysol es hermana de José Joel, ambos hijos del matrimonio que Anel tuvo con el cantante José José.

El distanciamiento vino a causa de la pandemia, explica Anel, quien en su juventud fue modelo y actriz entre México y USA: "El día del cumpleaños del niño de ella me invitó a su festejo, pero me dijo que Pepe (su otro hijo) no podía ir, entonces le dije que todos o ninguno, de ahí vino un distanciamiento."

El motivo por el cual Marysol no quería que su hermano Pepe fuera al festejo es porque no estaba vacunado, explica Anel y fue un ligero problema familiar que esperan resolver pronto.

Anel Noreña, José José y sus hijos Marysol y José Joel, en una foto del recuerdo. Foto de Instagram

“Pepe no se ha vacunado, ni se va a vacunar porque no tiene por qué vacunarse, nosotros tenemos medicina homeópata, tenemos una vida sana, limpia, al aire libre, y nunca deja de trabajar, y nunca le ha pasado nada."

Respecto a si Marysol estaría siendo mal aconsejada por una tercera persona, Anel responde: “no mi amor, aunque así fuera, Marysol no tiene dos años, es mi hija, todo lo demás no sé, Marysol es mi hija y la perdí”.

Doña Anel Noreña, quien tiene 77 años de edad, se muestra abierta a una reconciliación, aunque dejó claro que no volverá a buscarla porque cuando lo hizo, le respondió con negativas: “Me dice que no se siente a gusto, que porque soy muy mandona porque quiero manejar su vida."