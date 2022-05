¿Problemas familiares? Lisset revela por qué su hermana tiene prohibido acercarse a su mamá

México. Los problemas no faltan en muchas familias y en el caso de los famosos no es la excepción y como ejemplo la situación que enfrenta la cantante y actriz Lisset, ocasionada por una hermana respecto a la mamá de ambas.

En el programa Sale el Sol, Lisset cuenta que una hermana tiene orden de restricción para acercarse a su madre por intento de agresión; se llama Elisa y en días pasados acusó a Lisset y a su hermana Denysse de no dejarla ver a su madre.

Además Elsa señaló públicamente que Lisset y su otra hermana tenían supuestamente secuestrada a su mamá y ante estos rumores es la misma Lisset que aclara cómo estuvieron las cosas:

“Ella publicó cosas que no son ciertas, mi mamá estaba en el estreno de Fiebre de sábado por la noche, y todo mundo sabía”, dice Lisset respecto al supuesto secuestro de su mamá.

Lisset también deja en claro que gracias a ella su mamá volvió a ser una persona independiente, pues su contagio de coronavirus le provocó muchos problemas de salud:

"Me dediqué un mes en cuerpo y alma a rehabilitar a mi mamá, a cuidarla, porque me la entregaron todavía conectada al oxígeno, con temblores y todo, entonces la regresé perfecta, cosa que me aplaudo y me abrazo, estoy muy orgullosa por eso y afortunadamente ya está bien”.

Lisset también declara a Sale el Sol que se vio en la necesidad de tomar acciones legales en contra de su hermana en la Fiscalía de Morelos, puesto que en este estado radica su mamá y todo para detener los actos que cometía en contra de su madre: “Fue una denuncia de tienes una orden de restricción a nivel legal, para que no se acerque porque estoy protegiendo el corazón de mi mamá."

Lisset, de 48 años de edad y originaria de Guadalajara, recalca que su hermana Elsa ha querido agredir físicamente a su mamá pero no lo ha logrado porque ella la defiende "y no tengo nada qué hablar con ella (su hermana), lo que se habló en su momento se habló, pero tengo relación con ella”, dice la cantante.