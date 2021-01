Problemas maritales de Kim Kardashian y Kanye West podrían ser expuestos en KUWTK

Si bien Kim Kardashian y Kanye West han permanecido en silencio ante los rumores de divorcio, tal parece que la última temporada de Keeping Up With The Kardashians mostrará sus problemas maritales.

Han sido solamente allegados y conocidos del matrimonio que han dado declaraciones acerca de la posible separación que ambos tuvieron y que estará firmada mediante un acta de divorcio, pero ya han sido varias semanas desde que a ambos se les ha visto juntos, pues Kim Kardashian solamente ha publicado fotografías en compañía de sus cuatro hijos sin el padre de ellos, Kanye West.

A pesar de que Kanye West ha intentado a toda costa aparecer en el programa de Kim Kardashian y su familia, Keeping Up With The Kardashians, con excepción de la temporada más reciente, todo indica a que la temporada final del reality show documentará la crisis que el matrimonio vivió en sus últimas etapas hasta llegar a la decisión de firmar el divorcio.

De acuerdo con el portal Page Six, los involucrados con Keeping Up With The Kardashians habrían firmado un contrato de confidencialidad, que los obliga a mantener silencio ante lo sucedido con la familia en los últimos meses para mantener la anticipación por la temporada final del programa de telerrealidad que culminará este año tras 14 años ininterrumpidos de transmisiones.

Con esto, la producción evitará que las declaraciones que Kim Kardashian haga frente a la cámara en la entrevista tipo ‘confesionario’ muy común en ese formato de programa, sean filtradas, por lo que hasta el momento en que se transmitan los últimos episodios sabremos realmente qué es lo que piensa la socialité y empresaria de toda la situación.

Si bien el programa ha sido conocido por retratar la vida privada de sus protagonistas, las peleas entre los miembros de la familia, infidelidades con sus parejas, nacimientos de los nuevos miembros del clan Kardashian-Jenner, entre otros, la resistencia de Kanye West había puesto en duda si veríamos un poco de su situación con su esposa Kim Kardashian en la pantalla.

Las cortas apariciones de Kanye West en las más nuevas temporadas han puesto esperanza en que este se encuentre más abierto a aparecer frente a las cámaras y que los problemas con Kim Kardashian salgan al aire durante el programa. Aún si eso no fuera a pasar, el sumo cuidado a la confidencialidad daría a entender que Kim pudo haber dicho algunas declaraciones fuertes respecto al rapero y su separación con él.

¿Qué opina Kanye West de que se hable del divorcio en KUWTK?

De acuerdo con una fuenta de la revista Us Weekly cercana al rapero, a Kanye West no le hace mucha gracia que su vida íntima con su ahora ex pareja sea ventilada ante la vida de todos para el reality show.

Mientras que Kim Kardashian ha llevado la separación en paz y se encuentra muy concentrada en sus empresas y en el cuidado de sus hijos, lo contrario pasa con Kanye West, pues este no ha estado llevando las cosas de la mejor manera.

“No le hace ninguna gracia, como es natural. Kim parece estar muy centrada en sus negocios y en su terapia psicológica individual. Ella parece tener las cosas muy claras y está en paz, pero no se puede decir lo mismo de Kanye”.