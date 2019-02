Productor acusado por Karla Souza por presunta violación ya la perdonó

El productor Gustavo Loza acudió a la obra de teatro 'Las Estelas del Narco' ahí habló sobre el escándalo en donde la actriz Karla Souza lo involucró implícitamente como su violador, aunque él ya la perdonó.

"Imagínate que te acusaran de algo así pues claro que lastima a la familia a mi mismo con el tiempo y con el perdón yo le deseo mucho bien como siempre lo dije le deseó mucha luz que le vaya muy bien en la vida y que Dios la bendiga", expresó Gustavo.

Además señaló que aunque no ha tenido a la actriz de frente asegura que ya no le interesa pues nuevamente recalcó que para él la famosa ya está perdonada desde hace un buen tiempo.

"No mira para que este no podría ver a los ojos esa es la verdad pero no me interesa", incluso aseguro que duerme tranquilo y su carrera profesional no se vio afectada.

Absolutamente no gracias a Dios vengo de estar seis meses en Miami trabajando en un proyecto que se estrenó el día de ayer 'Betty New York' y tengo un contrato también por Fox varios proyectos así es que muy bien...", dijo Loza.