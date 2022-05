Productores desairan a Eugenio Siller por ser un mexicano pelo rubio, tez blanca y cuerpo atlético

Hace un tiempo el actor mexicano Eugenio Siller, uno de los galanes de las telenovelas en nuestro país, tomó la decisión de radicar en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en busca de nuevos proyectos y retos para su carrera artística, sin embargo, ha sido rechazado por varios productores, ya que, según ellos, no representa el estereotipo de un hombre latino.

Aunque parezca increíble, Eugenio Siller no ha obtenido algunos proyectos actorales, por ser un mexicano de pelo rubio, tez blanca y ojos azules. "¡Ufff, no imaginas la cantidad de veces que me ha pasado!", expresó en una entrevista para TVyNovelas. "Que si no les gusta mi voz, que si soy muy blanco, que si soy rubio, que si muy atlético".

El actor, de 41 años de edad y originario de Tampico, Tamaulipas, externó que puede entender que no dé el tipo del personaje, pero lo malo es el trato que dan los jefes de reparto o quienes hacen las pruebas de actuación.

Eugenio Siller se mantiene en forma.

Por su apariencia física, hay personas que piensen que no es latino. "Una vez me llamó mi agente y me dijo: 'oye, ¿crees que puedas hacer de latino en este papel?' Y yo le contesté: '¿me lo preguntas en serio? No es que lo haga, ¡soy mexicano! Es que soy latino, claro que lo puedo representar'".

En aquel proyecto, leyó en el guion que la descripción física del personaje era de pelo negro y piel oscura.

Eugenio Siller sigue preparándose para conquistar el mercado estadounidense.

Eugenio Siller ha protagonizado telenovelas en Televisa como "Al diablo con los guapos" junto a Allisson Lozz, y "Mi pecado" con Maite Perroni. En Telemundo, estelarizó el melodrama "Aurora" con Sara Maldonado. Entre sus más recientes proyectos está "¿Quién mató a Sara?", serie original de Netflix.

"No es una carrera fácil, siempre lo supe; la competencia es enorme, y te digo, siempre tienes que estar picando piedra, preparándote y asumir que el rechazo es parte del día a día del actor. Ya aprendí a no tomarlo personal, y eso ayuda mucho a que no te lastimen; me tomó mucho tiempo aprender a quererme y aceptarme como soy", manifestó el actor en la entrevista antes mencionada.