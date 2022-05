¡Profecía cumplida! PSY aseguró que en 2022 lanzaría nuevo hit mundial; así ocurrió con "That That"

El veterano rapero, productor y compositor Park Jae Sang, mejor conocido como PSY, uno de los artistas más reconocidos y respetados del K-Pop, creador del colosal éxito mundial "Gangnam Style", está causando gran furor con su regreso a los escenarios, luego de cinco años de no haber lanzado nueva música, cumpliéndose la profecía que dijo hace ya unos años.

Así como lo hizo con anteriores hits como "Champion" o "Gangnam Style", PSY se ha apoderado de nueva cuenta de la industria musical con "That That", a dueto con el rapero Suga de BTS, la canción principal de su octavo álbum de estudio "Psy 9th".

PSY había predicho que sería el 2022 cuando lanzaría otra exitosa canción como "Champion" y "Gangnam Style".

Todo ocurrió durante un concierto en el 2013. En ese tiempo, seguía vigente su quinto álbum de estudio "PSYFIVE", producción discográfica con la que debutó como artista de la agencia surcoreana YG Entertainment.

En aquel show, PSY dijo: "para ser honesto, produje 'Champion' en 2002, y me tomó exactamente diez años producir una canción que es más sensacional que esa. 'Gangnam Style' se lanzó en 2012, supongo que lo que estoy tratando de decir, es que tal vez, la próxima vez que encuentren una canción como 'Gangnam Style', será en 2022".

Y así ocurrió. A través de sus redes sociales, el CEO de la compañía P Nation (hogar de artistas como Jessi, Hyuna, Dawn, Crush, Heize y Swings), ha compartido el extraordinario fenómeno musical en el que se ha convertido "That That", producido por Suga.

Cabe mencionar que el integrante de BTS, además de haber grabado este estupendo tema con PSY, participó en la letra y composición.

A una semana de haberse lanzado, el MV de "That That" superó los 100 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en el video musical de K-pop más rápido de 2022, en alcanzar esta marca. Asimismo, en las primeras 24 horas, la canción se apoderó del primer lugar en iTunes en más de 70 países. En Spotify, la canción tiene más de 48 millones de streams.

Por otra parte, en una entrevista para AP, PSY explicó el por qué tardó cinco años en lanzar un nuevo álbum. "Uno no puede satisfacer a todo el mundo, el gusto de la gente es subjetivo", expresó el Idol de 44 años de edad, originario de Seúl, Corea del Sur.

"Pero si dejo que alguien escuche mi música e incluso si esa persona no es de la industria, si esa persona dice: 'esto no es tan bueno', hago un cambio. Hay entre 40 y 50 personas (artistas de su compañía y algunos empleados de su sello discográfico) a las que les pongo mi música cuando está lista. Hasta que no dicen colectivamente: 'esto es lo mejor que puede ser', sigo buscando la canción, así que hago muchos cambios".

Mencionó que esto es difícil para los artistas que trabajan con él en su compañía P Nation, un hábito que quiere cambiar, pero resulta complicado para él. "Cuando hago música, la escucho en un parlante de celular, en un parlante grande y hago lo mejor que puedo para tratar de encontrar una falla. Elimino muchas canciones. He estado en ese proceso durante mucho tiempo".

También mencionó que el mensaje oculto en el MV de "That That", es un adiós a "Gangnam Style". Este se revela cuando aparece "un tipo en un esmoquin azul", recibe una bofetada de Suga y sigue su camino.

En la canción, Suga y yo, con nuevos atuendos, despedimos al viejo PSY. No es un video serio, pero incluye esa escena, a nivel personal y laboral.

"El éxito de 'Gangnam Style' fue un suceso muy grande, por lo que es imposible no estar consciente de eso de manera permanente. Pero al mismo tiempo, ha pasado mucho tiempo y ahora me siento muy libre y cómodo, en lugar de ser consciente de ello, lo considero el trofeo más grande de mi estantería. En este momento estoy maravillado haciendo nueva música con nuevos amigos".

La predicción de PSY se cumplió con "That That". Al principio de este pegajoso tema, el veterano rapero lo reitera: "2022, PSY regresando".

"Psy 9th" es el primer álbum que PSY lanza tras la creación de su propia agencia, P Nation, en enero de 2019. También incluye otras grandiosas colaboraciones con Sung Si Kyung, Heize, Jessi, Hwasa de MAMAMOO, Crush y Tablo.