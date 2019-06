Programa Hoy pide disculpas a viudo de Edith González por decir que tiene cáncer

Tras la muerte de Edith González víctima de cáncer comenzó a circular un rumor en el que se decía que el viudo de la actriz Lorenzo Lazo también padecía dicho mal por lo que el tema se manejó con mucha incertidumbre, pues nunca se confirmó o desmintió dicha información.

Es por eso que Mara Patricia Castañeda se presentó en el programa Hoy esta mañana donde ofreció una disculpa pública al economista Lorenzo Lazo tras darse a conocer dicha noticia.

"Vengo a ofrecer una disculpa pública al señor Lorenzo Lazo y a su familia y por supuesto en memoria de Edith González, porque el señor goza de completa salud, esta cosa que me alegra que este completamente bien el señor no padece ninguna enfermedad así que desde aquí una disculpa muy sincera al señor Lorenzo Lazo repito y a su familia, también así como dimos la noticia sobre el fallecimiento de Edith González, así también hay que tener cara para disculparse cuando algo no es correcto", dijo Mara Patricia.

Y es que la falsa noticia se había esparcido en redes sociales como pólvora dejando a todos preocupados por la salud de Lorenzo Lazo, ya que parecía increíble tanta similitud entre los casos.

Por si fuera poco Mara Patricia dejó en claro que es la primera vez que maneja una noticia errónea, pues asegura que su carrera como periodista jamás había tenido un problema de este tipo y mucho menos que un programa como el matutino Hoy salga manchado por su nombre.

"Es aquí donde no quisiera que el señor Lazo estuviera molesto con el programa Hoy sino conmigo y por eso e ofrezco esta disculpa pública a él y a su familia y la primera vez que me sucede y no volverá a suceder...", expresó.

Recordemos que la muerte de Edith González tomó por sorpresa al mundo del espectáculo ya que no se imaginaron lo que le esperaría a una de las máximas actrices de la pantalla chica a quien se le vio fuerte y positiva en su larga lucha contra la enfermedad que le arrebató la vida.

Cabe mencionar que hace unos meses Mara Patricia lanzó su propio canal de YouTube en el cual tiene diversos invitados del mundo del espectáculo con los que tiene una charla muy profunda y dejando a todos con la boca abiertas pues se muestran de lo más algunos de sus invitados han sido Pati Chapoy, Daniel Bisogno y Roberto Palazuelos entre otros.