Programación de tv Canal 5 de este domingo 13 de febrero de 2022

México.- Este domingo 13 de febrero de 2022 el Canal 5 prepara una muy buena programación, la cadena de televisión abierta mexicana con cobertura nacional pasará muy buenos programas, para que se disfruten en familia (Horario Centro de México).

00:00 | Vacio

00:30 | Programa pagado

01:00 | Programa pagado

01:30 | Programa pagado

02:00 | Programa pagado

02:30 | Programa pagado

03:00 | Programa pagado

03:30 | Programa pagado

04:00 | Programa pagado

04:30 | Programa pagado

04:45 | Programa pagado

05:00 | Programa pagado

05:30 | Programa pagado

06:00 | Tres Por Tres

06:20 | Tres Por Tres

06:40 | Tres Por Tres

07:00 | I Am Frankie

07:30 | I Am Frankie

08:00 | School Of Rock

08:30 | Corazon Indomable

09:00 | Corazon Indomable

09:30 | Fuller House

10:00 | Fuller House

10:30 | Fuller House

11:00 | Fuller House

11:30 | Fuller House

12:00 | Fuller House

12:15 | Red Dog Una Aventura En Australia

14:00 | Max Ii Heroe De La Casa Blanca

15:45 | Un Guarda Espaldas Escolar

17:45 | La Mascara

19:45 | Ladrona De Identidades

22:00 | Un Espia Medio