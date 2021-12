Programación de tv Canal 5 de este sábado 1 de enero de 2022

México.- Este sábado 1 de enero de 2022 el Canal 5 prepara una muy buena programación, la cadena de televisión abierta mexicana con cobertura nacional pasará muy buenos programas, para que se disfruten en familia (Horario Centro de México).

00:00 | Programa pagado

00:30 | Programa pagado

01:00 | Programa pagado

01:30 | Programa pagado

02:00 | Programa pagado

02:30 | Programa pagado

03:00 | Programa pagado

03:30 | Programa pagado

04:00 | Programa pagado

04:30 | Programa pagado

04:45 | Programa pagado

05:00 | Programa pagado

05:30 | Programa pagado

06:00 | School Of Rock

06:15 | School Of Rock

06:30 | Blaze Los Monster Machines

07:00 | Trulli Tales

07:30 | Super Wings Super Pets

07:45 | Super Wings Super Pets

08:00 | Thomas Sus Amigos Un Gran Mundo De Aventuras

08:15 | Thomas Sus Amigos Un Gran Mundo De Aventuras

08:30 | Paw Patrol Patrulla De Cachorros

09:00 | Muzzy Club

09:30 | Polly Pocket

09:45 | Polly Pocket

10:00 | Polly Pocket

10:20 | Polly Pocket

10:35 | Polly Pocket

10:45 | Barbie Dreamtopia

11:00 | Barbie Dreamtopia

11:15 | Barbie Dreamtopia

11:30 | Barbie Dreamtopia

11:45 | Barbie Dreamtopia

11:55 | Barbie Big City Dream

13:15 | Trolls Holliday In Harmony

13:45 | Drake Josh Feliz Navidad

15:45 | Mi Pobre Angelito

17:45 | El Gato

19:30 | El Grinch

21:45 | Mi Pobre Angelito