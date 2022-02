Programación de tv Canal 5 de este viernes 4 de febrero de 2022

México.- Este viernes 2 de febrero de 2022 el Canal 5 prepara una muy buena programación, la cadena de televisión abierta mexicana con cobertura nacional pasará muy buenos programas, para que se disfruten en familia (Horario Centro de México).

00:00 | Programa pagado

00:30 | Programa pagado

01:00 | Clio Tv

02:00 | Programa pagado

02:30 | Programa pagado

03:00 | Programa pagado

03:30 | Programa pagado

04:00 | Programa pagado

04:30 | Programa pagado

04:45 | Programa pagado

05:00 | Programa pagado

05:30 | Programa pagado

06:30 | Pinkfong Wonderstar

06:45 | Pinkfong Wonderstar

07:00 | Trulli Tales

07:25 | Bebes Llorones Lagrimas Magica

07:30 | Pj Masks

07:45 | Pj Masks

08:00 | Peppa Pig

08:10 | Peppa Pig

08:15 | Peppa Pig

08:20 | Peppa Pig

08:25 | Peppa Pig

08:30 | Top Wing

09:00 | Go Astroboy Go

09:15 | Go Astroboy Go

09:24 | Go Astroboy Go

09:45 | Go Astroboy Go

10:00 | Los Pitufos

10:30 | Los Pitufos

11:00 | La Granja

11:30 | La Granja

12:00 | Game Shakers

12:30 | Game Shakers

13:00 | The Thundermans

13:30 | The Thundermans

14:00 | The Thundermans

14:30 | Tom Jerry En Cazadores De Tesoros

16:00 | Hellboy

18:15 | El Bebe De Rosemary

20:45 | Noche De Graduacion Sangrienta

22:30 | Cuando Las Luces De Apagan