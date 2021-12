Programación de tv Canal 7 de este jueves 16 de diciembre de 2021

México.- Este jueves 16 de diciembre de 2021 el Canal 7 prepara una muy buena programación, la cadena de televisión abierta mexicana con cobertura nacional pasará muy buenos programas, para que se disfruten en familia (Horario Centro de México).

00:00 | CV directo

00:30 | CV directo

01:00 | Marcas de renombre

01:30 | Inova

02:00 | Inova

02:30 | Inova

03:00 | Inova

03:30 | Inova

04:00 | Baras de ajuste

04:20 | RTC

04:30 | Marcas de renombre

04:58 | Himno nacional

05:00 | Transformers Rescue Bots

05:30 | Bubu y las lechucitas

06:00 | Vera y el Reino Arcoíris

06:30 | Chuggington

07:00 | Rev & Roll

07:30 | Molang

08:00 | Gigantosaurus

08:30 | My Little Pony: la magia de la amistad

09:30 | Transformers: Cyberverse

10:00 | Power Rangers: Dino Fury

11:30 | Don Gato y su pandilla

13:30 | Alvin y las ardillas

15:30 | Los Simpson

16:00 | Los Simpson

16:30 | Ghost Whisperer

18:30 | 9-1-1

19:30 | Un día para vivir

20:30 | FBI: Most Wanted

21:30 | Código negro

22:30 | Bones

23:28 | Himno nacional

23:30 | Inova

23:45 | CV directo