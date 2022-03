Programación de tv Canal 7 de este sábado 12 de marzo de 2022

México.- Este sábado 12 de marzo de 2022 el Canal 7 prepara una muy buena programación, la cadena de televisión abierta mexicana con cobertura nacional pasará muy buenos programas, para que se disfruten en familia (Horario Centro de México).

00:00 | CV directo

00:30 | CV directo

01:00 | Inova

01:30 | Inova

02:00 | Inova

02:30 | Inova

03:00 | Inova

03:30 | Inova

03:55 | Barras de ajuste

04:24 | RTC

04:30 | Inova

05:00 | Isla Larva

05:30 | Octonautas

06:00 | Pocoyo

07:00 | Molang

08:00 | Power Rangers: Beast Morphers

09:00 | Los Picapiedra

10:15 | Disneynature: creciendo libres

12:00 | Dos hermanos

14:15 | Spirit, el corcel indomable

16:00 | Las aventuras de Peabody y Sherman

18:00 | Olé, el viaje de Ferdinand

20:00 | Guadalajara vs América

22:00 | Omar Aguilar vs Ricardo Bañuelos/ Zaid Rejón vs Miguel Ángel González

23:00 | Lucha Azteca AAA