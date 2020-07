Programación del Festival Lollapalooza 2020 VIRTUAL del 30 de julio al 2 de agosto

El Festival LollaPalooza de Chicago, Estados Unidos está organizando un espectáculo en vivo y de manera gratuita durante este fin de semana, en conmemoración de lo que habría sido su edición 2020, que fue suspendida debido a la pandemia de coronavirus. Desde este jueves 30 de julio y hasta el domingo, LollaPalooza presentará más de 150 artistas.

Perry Farrell, líder de Jane's Addiction y fundador del festival, transmitirá en vivo un trío de actuaciones, entre estas un homenaje a David Bowie, que será la primera actuación de la banda en más de 20 años. Además, presentará Kind Heaven Orchestra de Farrell, un proyecto en solitario con el baterista de Foo Fighters, Taylos Hawkins.

Del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto, los usuarios de YouTube podrán disfrutar del festival en presentaciones en vivo. Los organizadores del festival se asociaron con las organizaciones benéficas: Arts for Illinois Relief Fund, Equal Justice Initiative y When We All Vote, mismas a las que harán donaciones de hasta 10 mil dólares (219 mil 671) a cada una.

Kali Uchis, H.E.R., Kaskade, Louis the Child, The Neighborhood, Vic Mensa y Yungblud, son algunos de los artistas que prepararon escenarios para la edición virtual. Además, durante el festival se revivirán las presentaciones de agrupaciones y grupos como Paul McCartney, Lorde, Metallica, Arcade Fire, Outkast, The Cure, Yeah Yeah Yeahs, Chance the Rapper, LCD Soundsystem, Run the Jewels, Tyler the Creator, entre otros más.

Cada presentaciones será transmitida de manera gratuita a través del canal oficial del Festival Lollapalooza. En la descripción del video en vivo cada día se indica el horario de las presentaciones de todo el día. Lollapalooza Argentina 2020, estaba programado para llevarse a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, y debido a la pandemia de Covid-19 fue reprogramado para el mes de noviembre, que hasta el momento no ha sido cambiado.

Jueves 30 de julio

Programación del jueves 30 de julio | Lollapalooza

Viernes 31 de julio

Programación del viernes 31 de julio | Lollapalooza

Sábado 1 de agosto

Programación del sábado 1 de agosto | Lollapalooza

Domingo 2 de agosto